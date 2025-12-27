La onubense Reental marca un hito financiero en España con la primera emisión tokenizada de obligaciones para la compra de un inmueble

La financiación inmobiliaria en España acaba de cruzar una frontera inédita. Reental ha culminado la primera emisión tokenizada de obligaciones destinada a la compra de un inmueble realizada en el país bajo el nuevo marco legal aprobado en 2023, un paso que sitúa al mercado español en el mapa de la innovación financiera basada en tecnología blockchain y que tiene además sello onubense. Detrás del proyecto se encuentra el empresario de Huelva y exjugador profesional de baloncesto Eric Sánchez Gálvez, cofundador y consejero delegado de la compañía.

La operación se ha articulado conforme a la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y a su desarrollo reglamentario, que por primera vez reconoce de forma expresa la representación de valores negociables mediante sistemas basados en tecnología de registros distribuidos (DLT). En este contexto, la CNMV ha inscrito a URSUS-3 Capital como entidad responsable del registro (ERIR) de esta emisión concreta, por un importe de 322.500 euros, correspondiente a obligaciones no convertibles emitidas por Reental Tourist Homes, S.A., y previamente inscritas en el Registro Mercantil en julio de 2025. La resolución fue adoptada el 19 de diciembre de 2025 y constituye el respaldo administrativo necesario para que este tipo de operaciones pueda desplegarse con seguridad jurídica en España.

Más allá de la cifra, el alcance de la operación es estructural. Hasta ahora, la tokenización inmobiliaria en España se había movido en un terreno experimental o apoyado en estructuras jurídicas indirectas. La emisión impulsada por Reental inaugura un modelo plenamente alineado con la normativa vigente, en el que las obligaciones están representadas digitalmente mediante tokens, pero con el mismo rango legal que un valor tradicional. Se trata, en la práctica, de un puente operativo entre las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi), uno de los grandes debates abiertos en el sistema financiero internacional.

El proceso no ha sido inmediato. Desde la entrada en vigor de la nueva ley, Reental ha invertido más de dos años en adaptar su producto, su estructura societaria y sus procesos internos a las exigencias regulatorias españolas. En paralelo, la compañía consolidó su crecimiento internacional, especialmente en Estados Unidos, y abrió su plataforma a inversores de más de un centenar de países. El retorno al mercado español, ahora con una operación plenamente validada, demuestra que desde España es posible liderar la innovación financiera en un ámbito tan regulado como el de los mercados de capitales.

La emisión ha contado también con la participación de actores tecnológicos especializados en custodia y tokenización, como Onyze y Token City, lo que evidencia la necesidad de un ecosistema completo para que este tipo de operaciones pueda escalar. La propia CNMV recuerda en su resolución que la inscripción de la ERIR no implica la validación de las condiciones económicas de la emisión, pero sí certifica que el proceso cumple los estándares técnicos y organizativos exigidos por la normativa.

El hito de Reental se produce, además, en un contexto de creciente interés global por la tokenización de activos reales. Grandes entidades financieras internacionales y gestoras de activos han anunciado en los últimos meses proyectos vinculados a la digitalización de bonos, fondos o inmuebles, pero el precedente español cobra especial relevancia por haberse materializado desde una startup y bajo un marco regulatorio que apenas comienza a desplegarse. En ese sentido, la operación actúa como caso de uso para futuros emisores y para el propio regulador, que tendrá que supervisar un mercado llamado a crecer.

Para Andalucía y, en particular, para Huelva, el movimiento tiene una lectura adicional. No se trata solo de innovación financiera, sino de posicionamiento empresarial. Que una compañía fundada por un emprendedor onubense lidere en España la primera emisión tokenizada inmobiliaria bajo la nueva ley refuerza la idea de que el talento y la iniciativa empresarial del territorio pueden situarse en la primera línea de sectores de alto valor añadido. El desafío ahora es que este primer paso tenga continuidad y contribuya a normalizar un modelo de financiación que promete mayor transparencia, trazabilidad y acceso global al capital.

Con esta operación, Reental no solo cierra un año clave para su estrategia, sino que abre una vía que puede transformar la forma en que se financian activos inmobiliarios en España. La tokenización deja así de ser un concepto teórico para convertirse en una realidad operativa, con impacto potencial en el mercado, en los inversores y en la evolución del sistema financiero nacional.