Renfe aumentará el precio de sus billetes un 10% si se instaura la nueva política de indemnizaciones

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que cambiar la política de compensaciones de la compañía por retrasos en la alta velocidad les costaría más de 125 millones al año, implicaría una subida de tarifas del 10% y desplazaría un 5% de sus viajeros a la competencia.

Fernández Heredia ha indicado que cree que el 1 de enero no habrá cambios en las condiciones de viaje con Renfe, que les quieren imponer condiciones que no son simétricas con las del resto de operadores y que se ponen en riesgo muchos servicios que prestan pese a ser deficitarios y que el resto de operadoras no quieren dar, según ha señalado en Cinco Días.

Por otro lado, ha asegurado que quieren recuperar el servicio de bajo coste Avlo en la línea Madrid-Barcelona, pero que necesitan más trenes, que para incorporar nuevos trenes a la red están abiertos a todas las opciones y que van a explorar la compra de trenes chinos. Sin embargo, ha reconocido que hay incógnitas sobre la homologación de ese producto o si el fabricante tiene ayudas de Estado, lo que podría hacerlo incompatible para una adjudicación en Europa.

Además, ha avanzado que en un plazo de dos o tres años necesitan cerca de 30 trenes y que, en el caso de las Cercanías, están preparados de cara a una liberalización del servicio y que la fiabilidad y disponibilidad de trenes a partir de mediados de 2026 va a mejorar mucho.

Polémica por las nuevas indemnizaciones

El pasado noviembre, el pleno del Congreso aprobó algunas de las enmiendas más relevantes que introdujo el Senado en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga al Ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe a partir de 2026, que el ministro Óscar Puente había modificado el pasado 1 de julio.

Desde entonces, Renfe devuelve el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos de hasta entonces), y el 50% con demoras de más de 60 minutos (15 minutos antes). El PP obtuvo el respaldo de Vox, ERC, Junts y Podemos para sacar adelante la enmienda.

Renfe aseguró que evaluará la fórmula jurídica necesaria para seguir aplicando las indemnizaciones actualmente vigentes por los retrasos de los trenes a partir de una hora.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tildaron de "demagógica y populista" esta medida, que creen que solo busca "un titular de prensa", ya que volver a las indemnizaciones de 15 minutos pondría a la empresa pública Renfe en condiciones de inferioridad frente a los operadores extranjeros, Ouigo e Iryo, que solo devuelven dinero desde los 60 minutos de retraso.

"Renfe evaluará la fórmula jurídica correspondiente para seguir aplicando las compensaciones vigentes que, a pesar de todo, continúan siendo las más ventajosas del sector para nuestros usuarios", aseguran, en alusión a que devuelven el doble que sus competidores para los usuarios de su plan de fidelización.

Por ello, propone que el Congreso regule que sean todos los operadores los que tengan que devolver dinero si se retrasan menos de 60 minutos, porque sino es a la única empresa española y pública a la que se le perjudica, ya que esto supondrá un agujero en sus cuentas.