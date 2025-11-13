El Congreso aprueba que Renfe vuelva a realizar indemnizaciones a partir de 15 minutos de retraso

El pleno del Congreso ha aprobado algunas de las enmiendas más relevantes que introdujo el Senado en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga al Ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe a partir de 2026, que el ministro Óscar Puente había modificado el pasado 1 de julio.

Desde entonces, Renfe devuelve el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos de hasta entonces), y el 50% con demoras de más de 60 minutos (15 minutos antes).

El PP ha obtenido el respaldo de Vox, ERC, Junts y Podemos para sacar adelante la enmienda.

Igualmente el Congreso ha avalado, en este caso con el apoyo de Vox, UPN, Junts y PNV, la enmienda que introdujo el PP en el Senado para garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del transporte estatal por autobús en los pueblos.

Para el PP, que el mundo rural no perdiese rutas ni frecuencias en el nuevo mapa concesional de autobuses ha sido el "corazón del debate" durante toda la tramitación de esta ley, ha recordado hoy la diputada 'popular' Ana Martínez.

Asimismo los 'populares' ha sacado adelante su enmienda para incluir en la ley la elaboración de un plan nacional de descarbonización del transporte marítimo y, con el apoyo de Vox y Junts, han logrado eliminar del texto la disposición que, a iniciativa de ERC, instaba a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales de los vehículos.

Otras enmiendas relevantes que introdujo el PP en el Senado no han conseguido los votos suficientes para salir adelante en el Congreso, entre ellas la de congelar las tasas aeroportuarias que Aena cobra a las aerolíneas y la destinada a suprimir la "fecha de cese definitivo" de la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

Renfe tilda la medida de "populista"

Renfe ha asegurado que evaluará la fórmula jurídica necesaria para seguir aplicando las indemnizaciones actualmente vigentes por los retrasos de los trenes a partir de una hora.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tildan de "demagógica y populista" esta medida, que creen que solo busca "un titular de prensa", ya que volver a las indemnizaciones de 15 minutos pondría a la empresa pública Renfe en condiciones de inferioridad frente a los operadores extranjeros, Ouigo e Iryo, que solo devuelven dinero desde los 60 minutos de retraso.

"Renfe evaluará la fórmula jurídica correspondiente para seguir aplicando las compensaciones vigentes que, a pesar de todo, continúan siendo las más ventajosas del sector para nuestros usuarios", aseguran, en alusión a que devuelven el doble que sus competidores para los usuarios de su plan de fidelización.

Por ello, propone que el Congreso regule que sean todos los operadores los que tengan que devolver dinero si se retrasan menos de 60 minutos, porque sino es a la única empresa española y pública a la que se le perjudica, ya que esto supondrá un agujero en sus cuentas.

"No entendemos por qué el PP solo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no 'tocar' a las empresas como Ouigo e Iryo. Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España", argumentan las mismas fuentes.

Recuerdan que en 1992, cuando se estrenó el primer AVE en España, solo circulaban seis trenes al día, por lo que incluso las indemnizaciones desde 5 minutos de retraso tenían sentido. Hoy en día se mueven más de 400 trenes al día, o 1.000 en fechas señaladas.

Desde el Ministerio recuerdan que fue el PP el que en 2016 eliminó el compromiso de devolver el importe del billete a los pasajeros del AVE Madrid-Sevilla que sufrieran un retraso de cinco minutos, con el propósito de homogeneizar los compromisos de puntualidad entonces vigentes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya ha cuestionado la eficacia que tendrá que esta medida, pues recuerda que no es la única compañía que opera y que puede afectar a la libre competencia.