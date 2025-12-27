Imagen de España

Lo que España puede enseñar al resto de Europa. Este es el título que la influyente revista The Economist concede a nuestro país en el informe más reciente publicado. Con los actuales datos para el 2025 va camino de repetir el mencionado elogio. En un tono similar el Financial Times y The Wall Street Journal se han referido al brillante comportamiento de nuestra economía. Con la enorme influencia de estas publicaciones, uno de los efectos que deparan es la mejora de la imagen internacional de nuestro país en los ámbitos económico y financiero.

Cambiar la imagen de un país o de una región es una tarea exigente que exige mucho tiempo, aunque es posible cambiarla. En una investigación llevada a cabo por el Real Instituto Elcano, en la que se recaba la opinión de estudiantes de las tres escuelas de negocio más prestigiosas del país, se concluye que la percepción de los estudiantes cambia profundamente después de haber realizado los estudios y de vivir en España. Esas percepciones son las que construyen la imagen y no los datos con los que cuentan para construir la imagen.

Los estudiantes obtienen una imagen más positiva de la economía, la tecnología y la calidad de vida españolas de las que previamente tenían. Además, son estudiantes que contribuyen a cambiar la imagen a la vuelta a sus respectivos países. Son creadores de opinión.

El Real Instituto Elcano ha realizado junto con el Reputation Institute varios estudios sobre la imagen externa de España, en los que queda claro que la percepción del país no se adapta a la realidad, siendo la opinión más pesimista de la que se corresponde con los datos.

El Reputation Institute ha presentado a su vez la encuesta Country Rep. El ranking, liderado por Suecia, sitúa a España en el lugar 17, un puesto por encima de Alemania. Por lo general, los países europeos descienden su reputación cuando se trata de seguridad, mientras que España mantiene su puesto. Los aspectos que mayor reputación reciben en España por los ciudadanos de países del G8 son aquellos considerados como “blandos” (gente amable, estilo de vida, ocio…) en contraste con los llamados “duros” (tecnología, marcas reconocidas, entorno económico…), que reciben peor valoración.

Resulta muy significativo, que las marcas españolas más difundidas a nivel mundial, no tengan la exposición que se merecen. Podemos ver a Zara, Mango y otras marcas en la Quinta Avenida de Nueva York o en Oxford Street de Londres. Pero no hay ningún símbolo que indique la nacionalidad con la bandera española y otros símbolos como contraste con las marcas italianas y francesas. El público reconoce la nacionalidad de esas marcas, pero no las de España.

La imagen de España continúa siendo fuertemente estereotipada. Según el SIDIR (Sistema de Indicadores de la Diferencia entre Imagen y Realidad) del Instituto Elcano, existe un gap importante entre la imagen proyectada y la realidad en nuestro caso. Destaca a su vez que la realidad de la situación española ha mejorado, pero no tanto la percepción internacional que se tiene de ella. El entorno natural, la seguridad, la capacidad de celebrar ferias internacionales, de atraer turismo y la producción audiovisual son aspectos que, según este estudio, están muy por encima de la imagen internacional pero con un reconocimiento escaso.

La consultora Reputation Lab ha presentado su análisis RepCore Nations 2025, en el que evalúa la reputación internacional entre las principales economías mundiales.

El informe mide el nivel de admiración, respeto y confianza que generan las 60 principales economías mundiales entre los ciudadanos del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos).

Según este informe, existe una clara correlación entre la reputación de un país y los comportamientos de apoyo que recibe por parte del público internacional, como el deseo de visitarlo, adquirir sus productos o invertir en él. La reputación no es, por tanto, un concepto abstracto, sino un factor con un impacto directo y medible sobre la economía. Los países escandinavos aparecen como los países con mayor reputación.

España conserva una fuerte reputación internacional y crece en una décima con respecto a ediciones anteriores para consolidarse como uno de los países más admirados y respetados entre las principales economías mundiales, ocupando el puesto 14.

España supera a la media de los 60 países con mayor PIB en la percepción de los 22 atributos analizados, encontrando el compromiso con la comunidad internacional, el respeto por los derechos humanos, un estilo de vida atractivo, la oferta de ocio, cultura y gastronomía y la seguridad, entre sus fortalezas. Además, el informe refleja que su consideración a nivel internacional ha mejorado en aspectos como marcas y empresas conocidas, líderes respetados, lucha contra el cambio climático, éxito deportivo y bienestar social. Sin embargo, ha sufrido pequeños retrocesos en atributos como el entorno natural atractivo. Con respecto a 2024, España mejora ligeramente en la intención de estudiar, vivir, trabajar o invertir en el país.

España recibe valoraciones del mayor nivel en Alemania, y también muy fuertes en Francia, Suecia, Ucrania, Reino Unido e Italia. Paradójicamente, su reputación es moderada en buena parte de América Latina.

La creciente importancia de la sostenibilidad en la construcción de la reputación es una de las principales conclusiones a las que llegan todos los informes internacionales. El cuidado del medioambiente, la ética, la transparencia y ausencia de corrupción y la defensa de los derechos humanos son los aspectos más influyentes en la reputación de los países.

Lamentablemente, durante las últimas semanas, los casos de corrupción de los que hemos tenido conocimiento, van a empañar los logros conseguidos en la mejora de otros atributos como el medio ambiente, la ayuda humanitaria o los compromisos internacionales en las Guerras de Gaza y Ucrania, entre otros.

España debería canalizar con mayor intensidad los esfuerzos orientados a estos aspectos, para que las percepciones de la realidad se construyan no solo con imágenes, sino también con datos objetivos que refuercen nuestro prestigio internacional.