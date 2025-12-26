El Gobierno permite a Airbus saltarse el embargo e importar tecnología israelí para el A400M y el C295

El Gobierno ha aceptado la petición de Airbus de permitir la importación de tecnología israelí para aviones como el A400M y el C295 a pesar del embargo que está en vigor desde el 23 de septiembre y que no solo afecta al armamento, sino a todo material que pueda ser usado para fines bélicos. El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado martes la autorización previo informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (Jimddu) y la razón por la que se concede "de manera excepcional" es el riesgo de que quede mermado el potencial exportador de estos aviones.

En las plantas de San Pablo y Tablada no solo se montan los aviones, sino que se instalan a medida equipos de última generación como radares o equipos de protección frente a misiles o frente a drones a petición de los países compradores. En muchos casos, los clientes piden tecnología israelí, a lo que hay que añadir que "no existen alternativas inmediatas" en otros mercados para suplir con garantías estos componentes, según admite el Gobierno.

También afecta al A330MRTT y el Sirtap

La luz verde del Gobierno -que también afecta a otros aparatos fabricados en España, en concreto en Getafe, como el A330MRTT y el Sirtap- es una excepción del Plan de Desconexión de Tecnología Israelí liderado por el Ministerio de Defensa. El Gobierno señala que esta medida preserva proyectos "con un importante efecto arrastre para el sector, que se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España".

Y añade que "la imposibilidad de mantener este comercio con Israel pone en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España, lo que supondría un impacto industrial, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales".

Contrato con la israelí Elbit Systems por 260 millones

Más en lo concreto, y según informa el diario digital Defensa.com, la exportación del A400M a Alemania estaba en serio riesgo de no adoptarse esta excepción porque los aparatos alemanes llevan incorporado un sistema de autodefensa denominado J-Music y fabricado por la empresa israelí Elbit Systems, con la que Airbus Defence and Space ha firmado un contrato de 260 millones de dólares. Se trata de una solución seleccionada por el país germano para proteger a sus aviones frente a misiles de guiado infrarrojo. Berlín decidió dotar en el último contrato 23 de sus A400M con esta configuración, en un contrato que la multinacional aeronáutica debe desarrollar en seis años y con los equipos israelíes ya instalados en Sevilla.

Un avión en continua actualización

El A400M lleva ya tiempo actualizándose, sobre todo a raíz de la actualización del contrato con los países del programa, para ser algo más que un avión de transporte militar. Las amplias dimensiones de su bodega lo hacen un entorno ideal para albergar sistemas de radar avanzados, equipos de interferencia electrónica para bloquear comunicaciones enemigas y capacidades antidrones. También se puede convertir en un avión nodriza para drones o en un aparato diseñado para la extinción de incendios.

Las actualizaciones tienen como objetivo hacer más atractivo el aparato y poder fomentar la exportación a otros países de los aparatos de un programa que se prevé que esté operativo al menos hasta 2030.