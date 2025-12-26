La cooperativa Las Marismas de Lebrija garantiza su futuro al refinanciar 20 millones de créditos ICO

La cooperativa agroalimentaria Las Marismas de Lebrija, la principal fábrica de tomate concentrado de Andalucía, ha despejado los nubarrones que amenazaban su futuro al financiar 20 millones de euros de créditos ICO suscritos durante la pandemia. El préstamo había sido concedido por un pool bancario liderado por CaixaBank y Santander, y vencía entre 2025 y 2026. La refinanciación otorga tiempo a esta cooperativa para generar ingresos suficientes para liquidar la deuda hasta 2032.

La cooperativa, dedicada principalmente a la producción de pasta y salsa de tomate, también comercializa otros productos hortícolas como coliflor, cebolla, brócoli, zanahoria... Además, cuenta con una línea de prestación de servicios a los agricultores desde el inicio hasta el final de la producción agraria, lo que permite tener el control sobre la producción desde el inicio de la campaña y garantizar calidad, trazabilidad y sostenibilidad en las producciones obtenidas. Por otra parte, la cooperativa posee el 25% del capital social de Coalsa, la mayor empresa de comercialización de fibra de algodón de España, a la cual le presta servicios de desmotado de algodón.

José Tejero, presidente de la cooperativa Las Marismas de Lebrija / M.G.

Durante la pandemia, las Marismas de Lebrija pidió el crédito de 20,6 millones de euros con el aval del 90% del ICO, según las mismas fuentes. Debido a las dificultades económicas que ha atravesado, entre otras cosas por la sequía, "Las Marismas de Lebrija comenzó a negociar la reestructuración financiera en enero de 2025 y gracias a ello hemos evitado impagos y estamos al día con el 100% de los proveedores", ha aclarado a El Conciso su director financiero, Eugenio Ferreira, quien asegura que el acuerdo con el pool bancario da una enorme tranquilidad a la sociedad al garantizar su viabilidad. El apalancamiento financiero de la cooperativa ha mejorado sustancialmente, ya que ha pasado de 45,1 millones de euros a 20,2 millones. "Entre 2021 y 2024, la sociedad ha amortizado deuda por 14,4 millones de euros", añade Ferreria.

Dos años de sequía y un ERE

Esta sociedad mercantil ha pasado un período complicado tras la sequía de los años 2022 y 2023, que le dejaron en dique seco porque no pudo cultivar tomate fresco ni transformarlo en salsas y concentrado. En Lebrija, el 100% del agua destinada a regadío llega a través del Canal del Bajo Guadalquivir, lo que hace que en época de sequía las limitaciones de agua afecten sobremanera a los cultivos. Por esa razón, pasó de facturar 59,4 millones de euros en 2021 a sólo 15 millones de euros en 2023. Las pérdidas se dispararon: casi dos millones de euros en 2022 y 3,4 millones de euros en 2023.

La cooperativa, presidida por José Tejero, se vio obligada con esta situación a realizar un ERE que supuso el despido de 73 trabajadores en 2024. Para ejecutar el ERE tuvo que provisionar 1,3 millones de euros, que incrementaron sus pérdidas. "A partir de la campaña de producción del pasado año hemos externalizado una serie de operaciones para tener mayor flexibilidad en la estructura y adaptarla a la carga de trabajo de cada momento", explica Ferreira, quien informa que el número de empleados fijos ha pasado de 171 en 2019 a 109 actualmente, mientras que los fijos discontinuos han pasado de 85 a 24.

La cooperativa Las Marismas de Lebrija recolectó 123.383 toneladas de tomate fresco este año / M.G.

La vuelta de las lluvias en 2024 permitió a la cooperativa volver a producir tomate fresco y transformarlo en salas y concentrados, de modo que la facturación remontó hasta los casi 30 millones de euros ese año. La previsión de cierre de este ejercicio es de 42,5 millones de euros, un 43% más que en la campaña anterior. Desde 2018, la primera vez que arrojó beneficios fue en 2024, con un resultado neto de 1,6 millones de euros, mientras que este año prevé cerrar con 600.000 euros. "En 2025 hemos vendido salsas y pastas de tomate a 28 clientes en 11 países, exportando el 87% de la producción, principalmente Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca o Polonia", agrega.

Superficie cultivable y producción

La cooperativa tiene actualmente 485 asociados en el sector B XII del Bajo Guadalquivir, en Lebrija (Sevilla). Cuenta con una fábrica de concentrado de tomate que tiene una capacidad de procesamiento de más de 4.300 toneladas al día de tomate fresco, y además dispone de un semillero donde cultiva plantas en cepellón de diversos productos como tomate, brócoli o cebolla.

El área cultivada ahora por Las Marismas de Lebrija es de 1.302 hectáreas, frente a las 1.740 de 2021. "El objetivo es incrementar de nuevo las hectáreas cultivadas cuando tenga garantizada la compra de la producción", aclara el director financiero. Gracias a las precipitaciones, volvió a producir tomate fresco y transformarlo en salsas y concentrados: la producción de tomate fresco fue de 128.728 toneladas el pasado año y de 123.383 en 2025. Las salsas y concentrado alcanzaron las 28.150 toneladas el pasado año y las 26.135 toneladas este año.

"La productividad de estas tierras es superior a las de Portugal y Extremadura gracias a la homogeneidad del terreno y el hecho que los socios son pequeños agricultores con fincas de entre 12 y 20 hectáreas. La productividad es de entre 110 y 115 toneladas por hectárea en Andalucía, mientras que en Extremadura y Portugal está entre 85 y 90 toneladas la hectárea. Nuestro objetivo es llegar en 2028 a las 1.800 hectáreas de cultivo de tomate y aumentar el nivel de producción", anuncia la cooperativa, que recuerda que debido a los golpes de calor en verano, la productividad ha caído a 95 en el Bajo Guadalquivir.