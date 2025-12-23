La socimi All Iron desembarca en Sevilla con un inmueble de 47 apartamentos gestionado por Líbere Hospitality Group

La socimi All Iron ha abierto en Sevilla su primer inmueble de apartamentos destinados a estancias cortas y medias, un proyecto que marca el inicio de su presencia en la ciudad y consolida su posición como referente en el sector del alojamiento alternativo. El activo, situado en el número 18 de la calle Albareda, en pleno casco histórico, cuenta con 47 apartamentos y capacidad para 170 plazas, y será operado por Líbere Hospitality Group (LHG), el mayor gestor nacional en este segmento.

La operación supone un paso relevante para la socimi, que alcanza 10 inmuebles en funcionamiento y 467 unidades operativas en España. El edificio, adquirido en 2021 por 9,8 millones de euros, dispone de 3.758 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos bloques unidos por un patio interior, además de 13 plazas de aparcamiento en sótano. La oferta incluye 13 estudios, 30 apartamentos de un dormitorio y cuatro de dos dormitorios, todos equipados con sistemas de domótica, wifi y cerraduras electrónicas para garantizar autonomía y eficiencia.

Tecnología y sostenibilidad como ejes del proyecto

El inmueble ha obtenido la certificación BREEAM en categoría “Excelente”, un sello internacional que acredita su alto nivel de sostenibilidad. Este reconocimiento evalúa aspectos como salud y bienestar, gestión del agua, residuos y procedencia de materiales, en línea con el plan estratégico ESG de la socimi All Iron. La compañía mantiene su objetivo de posicionarse como líder en sostenibilidad en el segmento de apartamentos, incorporando criterios que mejoran la eficiencia energética y reducen el impacto ambiental.

La apuesta tecnológica es otro de los pilares del proyecto. Cada apartamento integra sistemas de climatización conectados a detectores de presencia y apertura de ventanas, lo que optimiza el consumo energético. Además, el edificio cuenta con wifi en todas las estancias y cerraduras electrónicas, ofreciendo a los huéspedes una experiencia digital completa. LHG complementa esta propuesta con su plataforma tecnológica propia, que permite gestionar el alojamiento desde el móvil: desde la reserva hasta el check in y check out, así como la contratación de servicios adicionales.

La remodelación integral ha transformado el conjunto, que pasa de uso de oficinas a apartamentos turísticos, manteniendo la volumetría original y mejorando las prestaciones térmicas y acústicas. Se ha abierto el patio central para potenciar luz y ventilación, y se ha incorporado un puente elevado que conecta ambos edificios y da acceso a la piscina y solárium en cubierta. El diseño interior apuesta por tonos cálidos y materiales que evocan el carácter sevillano, con protagonismo de la luz natural gracias a ventanales generosos. En planta baja se ha habilitado un bar-restaurante abierto al público, con acceso directo desde la calle.

Estrategia de expansión en España y Europa

Ibon Naberan, co-director de la socimi All Iron, destaca: “Con esta inauguración, la socimi All Iron da un paso más en la estrategia de crecimiento, consolidándose como el proyecto inmobiliario líder en el sector del alojamiento alternativo. El desembarco en una ciudad Tier 2 como Sevilla es un hito relevante para la compañía, que impulsaremos en los próximos meses con la apertura de un segundo inmueble en el barrio de Triana”.

Por su parte, Antón de la Rica, co-CEO de Líbere, subraya: “La apertura de este nuevo edificio en Sevilla consolida nuestra presencia en las principales ciudades españolas. Sevilla es un destino con un enorme atractivo turístico y un ecosistema empresarial en pleno crecimiento, lo que garantiza una demanda sostenida de alojamiento flexible y de calidad”.

Con esta incorporación, la socimi All Iron alcanza 467 unidades en operación de las 876 que componen su cartera, y prevé llegar al 84% en funcionamiento a mediados de 2026, manteniendo su objetivo de convertirse en uno de los líderes europeos del sector. LHG, por su parte, suma 128 unidades en Andalucía, donde ya opera tres activos en Málaga, uno en Granada y otro en Córdoba, reforzando su presencia en destinos turísticos clave. En total, la compañía gestiona 867 unidades en España y más de 2.300 en seis mercados europeos, con el objetivo de cerrar 2025 con 32 millones de euros de facturación.

Un modelo que desafía la hotelería tradicional

Líbere Hospitality Group ha apostado por un modelo operativo basado en tecnología y experiencia del cliente, que le permite ofrecer mayor rentabilidad a los propietarios y una experiencia diferenciada a los huéspedes. La digitalización de procesos y la gestión integral desde una aplicación móvil son elementos clave para atraer a un perfil de viajero que demanda flexibilidad, autonomía y ubicaciones premium. Este enfoque ha permitido a LHG posicionarse como el principal operador nacional en alojamientos alternativos y avanzar en su expansión internacional, con activos en Grecia, Italia, Portugal, Reino Unido y, recientemente, Francia.

La socimi All Iron, por su parte, mantiene su hoja de ruta para consolidarse como la compañía inmobiliaria líder en este segmento en Europa. Con una cartera valorada en 350 millones de euros, la empresa sigue centrada en reposicionar activos y ejecutar nuevas aperturas en ciudades estratégicas. El proyecto de Sevilla, junto con el próximo inmueble en Triana, refuerza su presencia en Andalucía, donde el turismo y la actividad empresarial sostienen una demanda creciente de alojamientos flexibles.