Andalucía registra casi 100.000 empresas fantasma

Andalucía ocupa un lugar destacado en el mapa de las sociedades fantasma en España, al reunir 95.530 compañías inactivas, lo que representa el 18,47% del total nacional, solo por detrás de Madrid. La comunidad registra además 192.553 sociedades activas, un 14,87% del conjunto español. Estos datos, que ponen de relieve la magnitud del fenómeno en la región, proceden del Estudio sobre Sociedades fantasma elaborado por Informa D&B, filial de Cesce.

En el conjunto del país, el informe cifra en 517.189 las sociedades fantasma, definidas como aquellas inscritas en el registro que no han publicado sus cuentas en los dos últimos ejercicios pese a estar obligadas a hacerlo. Frente a ellas, España cuenta con 1.294.970 sociedades activas, que sí cumplen con esta obligación.

La mayor parte de las empresas fantasma andaluzas se encuentran en el sector de construcción y actividades inmobiliarias, que aglutina cerca del 28% del total. En números absolutos, son 26.411 empresas. Por encima de las 20.000 también está el comercio, con 20.199, que corresponde al 21%. Los servicios empresariales es el tercer apartado en el que más sociedades sin presentar sus cuentas en dos ejercicios se concentran, con un 12,5%, 11.890.

La hostelería con una actividad elevada en la comunidad ocupa el cuarto lugar en cuanto a empresas fantasma, con 9.049. Le siguen industria, con 5.981 sociedades con esta catalogación; agricultura, con 3.575; transportes, con 2.984; comunicaciones, con 2.326; Sanidad, con 1.747; educación, con 1.617; intermediación financiera, con 1.559; y energía, con 1.359. Números más bajos ofrecen industrias extractivas, con 199; y administración, con 4. El total lo complementan otras entidades que se agrupan en otros servicios (3.681) y sin valor (2.949).

Según explica Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, estas compañías suponen un problema de primer orden, "un riesgo", "ya que pueden ser utilizadas con fines fraudulentos". "Aunque existen sanciones por no cumplir con la obligación de publicar las cuentas, muchas empresas continúan con esta situación, cuando lo más adecuado sería su liquidación", sostiene.

El análisis sitúa a Madrid, Andalucía y Cataluña como las comunidades con mayor peso en este tipo de sociedades, al concentrar un 19%, un 18,5% y un 17% del total, respectivamente. En el extremo opuesto, Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta apenas superan el 1%.

Por sectores, la Construcción y las actividades inmobiliarias concentran cerca del 25% de estas sociedades, por lo que Andalucía con el 28% mencionado supera la media. A nivel nacional el comercio supera el 21%, que es porcentaje que se marca la región andaluza. Como en la comunidad, los servicios empresariales están en el tercer puesto de esta relación, con el 14% de sociedades fantasma, un punto y medio más que el dato andaluz.

En cuanto a la antigüedad, el informe revela que casi la mitad de las sociedades fantasma se constituyó el siglo pasado: un 44% entre 1975 y 2000, y otro 4% antes de ese año. El 17% nació entre 2000 y 2010 y el 19% en la última década. Respecto al capital social, un 65% cuenta con menos de 5.000 euros, un 6% se sitúa entre 5.000 y 10.000, y alrededor de un 10% se mueve entre 10.000 y 60.000 euros, proporción similar a las que superan esa cifra.