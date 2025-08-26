Trump amenaza con imponer aranceles y limitar chips a países que no quiten tasas digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Trump ya ha criticado anteriormente a países que aplican el impuesto a los servicios digitales (DST, por sus siglas en inglés) como Canadá, al que presionó rompiendo el diálogo comercial y que en junio acabó revirtiendo su intención de imponer nuevas tasas a las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

El mandatario ha reivindicado que esas medidas, que también aplica la Unión Europea, "están diseñadas para perjudicar o discriminar contra la tecnología estadounidense" mientras que "dan un aprobado completo a las empresas tecnológicas más grandes de China".

Las llamadas "Big Tech", tecnológicas como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft o Apple, que copan la lista de las cotizadas más grandes del mundo, son todas estadounidenses, y sus ejecutivos han protagonizado un sonado acercamiento al presidente Trump desde que ganó las elecciones.

"Estados Unidos y las empresas tecnológicas de Estados Unidos ya no serán más ni la hucha ni la alfombrilla del mundo. Muestren respeto a EEUU y a nuestras increíbles empresas tecnológicas o consideren las consecuencias", ha agregado el presidente.

El pasado febrero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que amenazaba con castigar a los países con tasas digitales y abría la posibilidad de "renovar investigaciones" contra varios a los que puso en la diana en su primer mandato por ese motivo, entre ellos España, Reino Unido, Francia e Italia.