Trump amenaza con imponer aranceles y limitar chips a países que no quiten tasas digitales

El presidente estadounidense considera que perjudican a las empresas tecnológicas de su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. / EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Trump ya ha criticado anteriormente a países que aplican el impuesto a los servicios digitales (DST, por sus siglas en inglés) como Canadá, al que presionó rompiendo el diálogo comercial y que en junio acabó revirtiendo su intención de imponer nuevas tasas a las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

El mandatario ha reivindicado que esas medidas, que también aplica la Unión Europea, "están diseñadas para perjudicar o discriminar contra la tecnología estadounidense" mientras que "dan un aprobado completo a las empresas tecnológicas más grandes de China".

Las llamadas "Big Tech", tecnológicas como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft o Apple, que copan la lista de las cotizadas más grandes del mundo, son todas estadounidenses, y sus ejecutivos han protagonizado un sonado acercamiento al presidente Trump desde que ganó las elecciones.

"Estados Unidos y las empresas tecnológicas de Estados Unidos ya no serán más ni la hucha ni la alfombrilla del mundo. Muestren respeto a EEUU y a nuestras increíbles empresas tecnológicas o consideren las consecuencias", ha agregado el presidente.

El pasado febrero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que amenazaba con castigar a los países con tasas digitales y abría la posibilidad de "renovar investigaciones" contra varios a los que puso en la diana en su primer mandato por ese motivo, entre ellos España, Reino Unido, Francia e Italia.

