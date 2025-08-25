Baleària y DFDS adquieren las rutas de Armas Transmediterránea en el Estrecho, Canarias, la Península y el Mar de Alborán

La naviera alicantina Baleària y la danesa DFDS han cerrado acuerdos con la propiedad de Armas Trasmediterránea para adquirir su actividad en los tráficos de Canarias, la Península, el mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. La empresa valenciana se hace con esta operación con su base del puerto de Cádiz y los tráficos de este con las islas canarias. Las operaciones están pendientes de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según la información que remite la compañía, en concreto Bahía de las Isletas SL que opera bajo la marca Armas Trasmediterránea, el primer acuerdo vinculante recoge la venta su actividad empresarial, que incluye rutas, activos y empleados, en Canarias, la Península Ibérica, Argelia y Mar de Alborán, además de su negocio de transporte terrestre, a Baleària. Son en torno a 1.500 trabajadores de tierra y flota.

Las rutas interinsulares en Canarias, Canarias-Península, Alborán y Argelia generaron aproximadamente 420 millones de euros de ingresos en 2024. Los principales activos que forman parte de esta operación son los buques Volcán de Teno, Volcán de Tamadaba, Villa deTazacorte, Volcán de Tinamar, Volcán de Tindaya, Juan J Sister, Almariya y Volcán de Timanfaya, así como terminales portuarias, oficinas, concesiones y acuerdos de servicios en puertos que resultan críticos para las operaciones del grupo en dichas regiones. Entre ellos destaca la presencia en los espacios portuarios andaluces de Cádiz, Motril y Almería, además de los canarios La Esfinge, Tenerife, Arrecife, Puerto Rosario, La Palma, La Gomera, Valverde y Los Cristianos. Del continente africano resaltan Melilla, Argelia y Nador.

El segundo acuerdo se refiere a la totalidad de los activos y empleados de las operaciones del Estrecho que se transfiereten a DFDS y a Baleària, que ya cuenta con la concesión de la ruta Tarifa-Tánger. De forma independiente, el grupo firmó en julio un acuerdo para la venta del buque Fortuny a Liberty Lines. Estas rutas generaron aproximadamente 66 millones de euros de ingresos en 2024. Los activos adquiridos por Baleària incluyen, en concreto, el buque Ciudad de Málaga y una concesión en Algeciras. Por su parte, la compañía danesa adquiere el ferri RoPax (para carga y pasajeros) Volcán de Tamasite y el catamarán de alta velocidad Villa de Agaete, así como las concesiones y terminales de Algeciras, Ceuta y Tánger Med. En este caso, implica la integración de unos 200 empleados.

La culminación de ambos procesos de venta queda sujeta únicamente a las aprobaciones habituales de las autoridades de competencia, con la previsión de completarse en el primer trimestre de 2026. La compañía ya ha obtenido las autorizaciones necesarias de accionistas y acreedores para proceder a la implementación de ambas operaciones.

Transmeditarránea: "Broche final a un proceso de reestructuración"

El CEO y presidente de naviera Armas Trasmediterránea, Sergio Vélez, afirma que "estamos muy orgullosos de anunciar estos acuerdos, que reflejan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso inquebrantable de todo el equipo de Armas Trasmediterránea: tripulaciones, equipos de terminales y de las áreas centrales, tanto en el negocio marítimo como terrestre. Este paso consolida nuestro futuro en las regiones donde operamos y demuestra nuestra capacidad de transformación y mejora constante. Con esta operación, Armas Trasmediterránea se integra en un proyecto de mayor envergadura que abrirá nuevas oportunidades para nuestros empleados y colaboradores. Estos acuerdos ponen el broche final a un proceso de reestructuración y de transformación exigente, largo, pero muy exitoso, gracias al compromiso de todas las partes implicadas en recuperar el valor de la compañía·.

Baleària garantiza "estabilidad"

Para el presidente de Baleària, Adolfo Utor, estos acuerdos de carácter estratégico permitirían a Baleària alcanzar el tamaño y la capacidad necesarias para competir en un mercado marcado por la presencia de grandes grupos trasnacionales de gran tamaño y fortaleza financiera, así como para garantizar la estabilidad de los servicios marítimos y del empleo: "Si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas". Asimismo, con la pertinente aprobación por parte de la CNMC, Utor destaca que "Baleària recogería el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias, y con las sinergias generadas consolidar la presencia de una naviera local competitiva".

La aprobación de estas operaciones garantizaría, insiste Utor, la estabilidad y la cohesión territorial en un sector estratégico, ya que una naviera española sería capaz de gestionar el conjunto de estas líneas de interés público. "La vertebración del territorio nacional no se entiende sin unas conexiones marítimas estables, de calidad, modernas y regulares; un papel que hemos asumido desde hace más de 25 años, que pusimos en valor durante el covid y que estamos dispuestos a seguir ofreciendo de forma integral".

La naviera es consciente del desafío de desarrollar este proceso, pero considera que "estamos preparados y convencidos de que seremos capaces de convertir este reto en una realidad y para ello contamos con la ilusión y el entusiasmo de todos nuestros grupos de interés, a los que incorporamos las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos".

DFDS y su movimiento estratégico

El responsable de la división de Ferry de DFDS, Mathieu Girardin, informa de que las dos embarcaciones, que se incluyen el acuerdo en el que está inmersa la compañía, "ya están operando en nuestras rutas y esperamos llevar a cabo una transición fluida y una mejora inmediata de los servicios tanto para los pasajeros como para los clientes de carga".

DFDS opera actualmente dos rutas en el Estrecho (Algeciras-Tánger Med y Algeciras-Ceuta) y con este movimiento estratégico incrementará su participación de capacidad en un ferri RoRo de carga que actualmente comparten varios operadores en la ruta Algeciras-Tánger Med, lo que permitirá a la compañía responder mejor a la creciente demanda en este corredor estratégico.