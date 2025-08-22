El café, el agua y la cerveza sin alcohol, las bebidas que más se han encarecido este año

El café, el agua, las bebidas espirituosas y la cerveza sin alcohol son cuatro de las diez categorías de bebidas que más se han encarecido en los últimos siete meses de 2025, mientras la cesta de la compra sigue subiendo en España, en línea con el IPC general.

De nuevo, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,7% anual a julio, es decir, una décima menos que el índice del mes anterior, según los datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero el café se ha encarecido mucho más en los últimos siete meses de 2025, un 15,9%, hasta convertirse en la categoría de bebidas que más lo ha hecho en lo que va de año. Solo en julio, ha aumentado un 1,8% respecto al mes anterior de 2025, lo que confirma su escalada paulatina.

A la vez que el agua mineral o de manantial ha subido un 2,8% desde enero, una cifra idéntica a la de las bebidas espirituosas y los licores.

Sin embargo, el comportamiento mensual ha sido diferente en el último mes analizado por el INE, pues mientras el agua ha subido un 0,5%, las espirituosas han descendido un ligero 0,1%.

Pero no son las únicas que más han visto encarecido su precio desde inicio de año, puesto que el té ha experimentado un aumento del 2,5%, subiendo un 0,1% respecto a junio pasado.

A esta subclase dentro de las bebidas le sigue la cerveza sin alcohol o baja en alcohol, que aumenta su precio un 2,5% respecto a enero de 2025, si bien, registra una de las mayores subidas mensuales respecto a junio pasado, con un 0,7%.

Por último la categoría que más encarece su precio por encima de un 2% en lo que va de año es el vino de uva, que además ha registrado un descenso respecto al mes anterior del 0,3%.

El resto de categorías, como los zumos de frutas y vegetales, suben su precio un 0,8%, misma cifra que aglutinan otras cervezas con alcohol diferente de la rubia, seguida de los refrescos con un aumento del 0,6%, y la cerveza rubia un 0,1%

Subidas continuadas desde 2024

Las diez categorías dentro de las subclases de bebidas se han encarecido respecto a junio de 2024. La que más lo hace de nuevo es el café, que continúa esa tendencia en 2025 y aumenta un 19,8% a lo largo de estos doce meses.

En este sentido, es el agua mineral o de manantial quien continúa la tónica del café, cuyo aumento de precio respecto a julio de 2024 ha sido de un 4,1%.

Si bien, la cerveza sin alcohol o baja en alcohol es la tercera en la lista que más se encarece con una subida de su precio anula del 2,8%.

Aunque le sigue de cerca el té, que aglutina una subida del 2,3% respecto a julio de 2024, seguida de los zumos de frutas o vegetales con aumento del precio del 2,2%.

Por su parte, el vino de uva, y respecto a 2024, año en el que este producto atravesó una sequía y resultó una cosecha algo más corta, ha subido un 1,2%.

Pero entre estas diez categorías, hay una, la cerveza rubia, que es la única que ha mantenido su precio respecto a julio de 2024.

Mientras que los refrescos registran una leve subida del 0,6% y las bebidas espirituosas del 0,1%.