Alquilar una embarcación en Andalucía cuesta entre 160 y 3.000 euros al día

El turismo náutico refuerza su presencia en Andalucía. La plataforma Click&Boat ha registrado este verano un incremento del 24% en las reservas respecto al año anterior, con la temporada aún abierta. “Las buenas condiciones meteorológicas y las reservas de última hora mantienen activa la actividad”, señalan desde la compañía, con especial protagonismo en la Costa del Sol.

El coste del alquiler varía en función del tipo de embarcación, su tamaño y las prestaciones incluidas. Una lancha motora pequeña sin patrón se sitúa entre 300 y 400 euros diarios, con un suplemento de unos 100 euros si se incluye patrón. Los veleros rondan los 500-600 euros, aunque algunos modelos de gama alta alcanzan los 3.000 euros. En el caso de los catamaranes, el precio estándar oscila entre 800 y 1.000 euros.

La horquilla es especialmente amplia en el mercado andaluz. Pueden encontrarse lanchas desde 160 euros, modelos que superan los 800 euros e incluso embarcaciones exclusivas con tarifas muy superiores.

Málaga en el foco

Aunque Andalucía apenas representa en torno al 4% del negocio global de Click&Boat, que opera en toda Europa y Estados Unidos, su peso aumenta al analizar únicamente el mercado español. Entre los clientes nacionales, la comunidad se sitúa en el top 4 de destinos más demandados, junto a Baleares, Valencia y Cataluña. A nivel europeo, ocupa el puesto 14 de esa clasificación particular.

Las reservas se concentran principalmente en Marbella, Benalmádena, Estepona, Málaga y Fuengirola, puertos que combinan buenas infraestructuras con una sólida oferta de ocio y restauración.

“Cada vez más usuarios optan por experiencias personalizadas, como salidas al atardecer o actividades acuáticas, siempre con un patrón que aporte comodidad y seguridad”, explican desde la plataforma. En Andalucía, la tendencia más clara es el alquiler de un barco a motor con patrón por un solo día, con reservas efectuadas con escasa antelación (entre una semana y dos días), muchas veces durante la propia estancia vacacional.

Atendiendo a la nacionalidad del consumidor, en la región destaca el turista nacional, pero el número de registros de italianos está creciendo.

Perspectiva empresarial

En paralelo a este crecimiento, Click&Boat ha culminado recientemente un proceso de rebranding que ha renovado su identidad visual y su posicionamiento de marca. El cambio responde a la necesidad de adaptarse a un mercado cada vez más orientado a experiencias personalizadas, sostenibles y accesibles. La nueva imagen, “más fresca y cercana”, busca reflejar el espíritu de la comunidad que la firma ha construido en más de una década.

La compañía mantiene una colaboración diaria con operadores locales y prepara nuevas inversiones en tecnología y marketing de cara a 2025. Entre las novedades, trabaja en una interfaz que permitirá a los usuarios visualizar de forma ágil todas las experiencias disponibles, más allá del alquiler de embarcaciones. “La planificación del próximo año viene cargada de acciones”, avanzan desde la firma digital.