El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de más de 216.000 millones para 2026

El Consejo de Ministros ha revisado al alza este martes la previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,9% en 2025 y ha aprobado el límite de gasto no financiero o ‘techo de gasto’ de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, que se eleva hasta la cifra récord de 212.026 millones de euros, un 8,5% superior al de 2025.

En rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el techo de gasto por el que se regirá el futuro presupuesto de 2026 asciende a 216.177 millones, también un 8,5% más, si se incluyen los fondos comunitarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (4.151 millones) .

El Consejo de Ministros también ha aprobado la senda de estabilidad 2026-2028, que establece una reducción del déficit público al 2,1%, el 1,8% y el 1,6% del PIB en 2026, 2027 y 2028, respectivamente, en línea con el compromiso adquirido con la Comisión Europea a través del plan fiscal estructural.

"Cumplimos con el primer hito fundamental de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2026, que vamos a presentar porque van a ser buenos para el conjunto de la ciudadanía", ha señalado Montero.

Con la aprobación del ‘techo de gasto’, así como de los objetivos de déficit y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales, el Ejecutivo da el pistoletazo de salida para la elaboración de los PGE de 2026.

De aprobarse la senda fiscal para 2026-2028 por parte del Congreso --el 'techo de gasto' no se somete a votación en las Cortes Generales--, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de Presupuestos para su envío a las Cortes.

Presupuestos “expansivos y razonables”

Montero ha adelantado que estos Presupuestos van a ser "expansivos y responsables" y ha asegurado que ya está trabajando para que sean percibidos por la mayoría de los grupos políticos como una "necesidad" que trasladar a los hogares.

La senda de estabilidad aprobada por el Gobierno sirve de hoja de ruta en materia de deuda y déficit a la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social de cara a elaborar las cuentas públicas.

Por subsectores, la senda pública a la que ha dado luz verde el Gobierno fija un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se ha marcado la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos.

Por el contrario, la consolidación fiscal recaerá en la Administración General del Estado y también en la Seguridad Social. En el caso de la Administración General del Estado, el objetivo será del 1,8% para 2026, frente al 2,2% del año 2025.

Hay que tener en cuenta que el ‘techo de gasto’ incluye una transferencia de la Administración General del Estado (AGE) a la Seguridad Social de 22.881 millones de euros para cumplir con la recomendación máxima del Pacto de Toledo. "Esta transferencia se asume íntegramente por la Administración central, lo que tiene su impacto en la senda de déficit de nuestro subsector de la AGE", ha explicado Montero.

En 2027 el objetivo para la Administración General del Estado (AGE) será del 1,5% y en 2028, del 1,4%. En el caso de la Seguridad Social, Hacienda prevé que el déficit se sitúe en el 0,2% en 2026 y 2027 y que baje al 0,1% en 2028.

Por el lado de la deuda pública, el Gobierno ha aprobado el objetivo para las administraciones públicas que se situará en el 100,9% del PIB en el 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en el 2028. "Vamos a seguir reduciendo el pasivo de nuestro país, algo que llevamos haciendo con éxito los últimos años, tras haber alcanzado la deuda pública su pico máximo durante la pandemia", ha destacado Montero.

Por último, la ‘regla de gasto’ queda fijada en el 3,5% en el 2026, 3,4% en el 2027, y 3,2% en el 2028.