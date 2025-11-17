Navantia incorporará nuevo personal en San Fernando y Puerto Real para atender su cartera de pedidos

Hasta 61 plazas convoca Navantia para sus centros en la Bahía de Cádiz destinadas a cubrir puestos de trabajo tanto de técnicos superiores como de operarios y empleados. La firma busca responder a las necesidades tanto del área de Sistemas como al Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima y a la carga de trabajo prevista en los astilleros de San Fernando y Puerto Real.

Los detalles de las vacantes que saca Navantia pueden consultarse en su portal de empleo. La oferta corresponde a distintos ámbitos: de ingeniería, producción, electrónica o calidad, entre otros. La empresa se encuentra, como el sector, en una dinámica de actualización de procesos productivos, con sus nuevos talleres 5.0 en los que destaca la digitalización, y en la apuesta por la innovación y la tecnología.

Las plazas corresponden a dos de los tres astilleros de la constructora naval en la Bahía, en concreto a San Fernando y Puerto Real. Para los astilleros de Matagorda ya abrió otra convocatoria en septiembre, para la incorporación de 45 trabajadores en el área de producción, que se dividían en ese caso en 12 técnicos superiores y 33 operarios. Desde Navantia informan de que está en diferentes procesos. Una vez se culminen, se integrarán a la plantilla puertorrealeña más de un centenar de empleados nuevos.

Hace unos días la directora de Navantia Sistemas, Sofía Honrubia, que tiene su sede en San Fernando, apuntaba en una entrevista a la carga de trabajo de su departamento al menos para los próximos siete años, con encargos confirmados y previsión de nuevos contratos nacionales e internacionales, y destacaba la creación de empleo que eso implicaba. Hablaba, de hecho, de la incorporación de nuevos trabajadores, para responder a estos compromisos y a los desafíos tecnológicos que la empresa tendrá que afrontar. Parte de los nuevos puestos de trabajo que ahora se pretenden cubrir corresponderán, precisamente, al negocio tecnológico de la compañía, que ya tiene en marcha el Centro de Excelencia de Sistemas Navales en San Fernando para reformar su trabajo en tecnologías disruptivas y con un reto por delante como la nube de combate.

Cartera de pedidos

Los astilleros isleños de La Carraca están inmersos en la construcción del patrullero de altura para Marruecos, que fue botado a finales de mayo; y de tres corbetas para la Marina de Arabia Saudí, que corresponden a un segundo pedido del país asiático. También avanza en el diseño de dos buques hidrográficos para la Armada española, que acaba de superar con éxito la revisión preliminar. Este contrato tiene un plazo de ejecución de 51 meses, en los que generará unos 700 empleos y más de 870.000 horas de trabajo.

En Puerto Real, mientras tanto, la factoría construye un Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Marina española, faena a la que se unirá en el primer semestre de 2026 el inicio de la construcción de un bloque para el primer buque del programa FSS (Fleet Solid Support) para la Royal Navy, cuyo contrato incluye tres embarcaciones de abastecimiento que destacan por su gran envergadura, alcanzan 216 metros de eslora.

No es el único encargo que los astilleros puertorrealeños tienen en cartera, puesto que hace algo más de un mes el Ministerio de Defensa y Navantia firmaron la orden de ejecución para la construcción de dos nuevos BAM, que se traducirá en trabajo hasta 2030, carga de trabajo para unas 2.000 personas y una inversión de 716 millones de euros.

Esta cartera de pedidos, unida a la exigencia tecnológica, hace obligatoria la incorporación de nuevo personal para los astilleros de la antigua Bazán en San Fernando y de Puerto Real. El comité puertorrealeño advertía tras confirmarse los dos nuevos BAM de la necesidad de ampliar su plantilla a más de 700 trabajadores, frente al medio millar aproximadamente que tiene actualmente. La previsión con estos las dos convocatorias abiertas, una en octubre y otra ahora en noviembre, es la entrada de medio centenar de empleados para estas instalaciones, lo que sigue sin cumplir las expectativas sindicales de alcanzar el nivel de empleo de otros centros de trabajo.

San Fernando aglutina el mayor número de las nuevas vacantes ofertas, hasta 55 de las 61 de esta convocatoria, por lo que su plantilla rondará las 1.200 personas una vez se incorporen los nuevos operarios y técnicos superiores que la compañía busca reclutar para dar respuesta a sus necesidades.

Estas son las vacantes publicadas: