Navantia y Defensa firman la orden de ejecución de los dos BAM para los astilleros de Puerto Real

María Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, y Ricardo Domínguez, presidente de Navantia, han sellado este martes el contrato para la construcción de los dos nuevos buques que el astillero de Puerto Real desarrollará en los próximos años y que supone una carga de trabajo de unos 2.000 empleos.

La firma supone la orden de ejecución para el diseño y construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM), que se sumarán a los seis ya operativos en la Armada española —Meteoro, Rayo, Relámpago, Tornado, Audaz y Furor—, con el objetivo de reforzar la vigilancia, seguridad y presencia marítima en aguas de interés nacional e internacional.

Se trata de los dos buques anunciados por la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado mes de septiembre cuando visitó Cádiz para inaugurar el innovador edificio del recinto exterior de Zona Franca que acoge Incubazul.

El contrato, con un presupuesto de 716 millones de euros, supone una inversión estratégica en la industria naval nacional y tendrá un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo, lo que se traduce en unos 2.000 empleos como promedio anual (directos, indirectos e inducidos por la actividad económica generada) hasta 2030. Tras la firma del contrato comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de producción previsto en el primer semestre de 2027.

Los BAM 7 y 8 serán buques con una eslora y manga de 90 y 14 metros. Contarán con un sistema de propulsión de dos ejes con sistema combinado diésel y eléctrico, que les dotará de una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía de más de 7.700 millas. Estarán preparados para una dotación de 50 personas, además de 36 camas disponibles para fuerza embarcada (dotación de vuelo, equipo de seguridad, equipo médico, etc.).

En cuanto a capacidades, los buques incorporan mejoras sustanciales respecto a sus predecesores. Dispondrán de un sistema de combate SCOMBA de nueva generación, con capacidades de integración táctica de vehículos no tripulados, un Sistema Integral de Control de Plataforma (SICP) modernizado, sistemas avanzados de ciberseguridad, comunicaciones y navegación, así como mejoras en espacios médicos y de alojamiento.

El programa BAM 7 y 8 refuerza el compromiso del Ministerio de Defensa con la seguridad marítima, la industria nacional de defensa y el tejido tecnológico español, al implicar a un amplio número de empresas colaboradoras dentro de una cadena de suministro innovadora y de alto valor añadi

La construcción se llevará a cabo en las instalaciones de Navantia Puerto Real, que cuentan con un alto nivel de automatización y tecnología avanzada, consolidando a la Bahía de Cádiz como un referente internacional en construcción naval de alta tecnología. Con este pedido el astillero recupera la actividad naval como principal foco gracias a la inversión en defensa y deja al margen la parte energética que iba ganando peso en los últimos años con el negocio de Seanergies y que había provocado cierto recelo en sus trabajadores.

La factoría gaditana se encuentra inmersa actualmente en la construcción del BAM-IS para la Marina española, una actuación para la que se estima unos 1,3 millones de horas, con 1.100 empleos y un presupuesto de 200 millones de euros. Además, en poco tiempo comenzará la fabricación de bloques para los tres buques de apoyo logístico (FSS) para la Royal Navy de Reino Unido que se montará en tierras británicas gracias a la filial de Navantia en este país. Con los dos BAM se garantiza la carga de trabajo en Puerto Real y la actividad para sus empresas suministradoras hasta el año 2030.