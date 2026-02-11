El PIB nominal de Andalucía alcanza un récord 234.218,83 millones de euros en 2025

El Producto Interior Bruto nominal de Andalucía se situó en 234.218.832 miles de euros en 2025, según la primera estimación incluida en la Contabilidad Regional Anual publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). La cifra supone el mayor registro alcanzado en euros corrientes y supera el nivel de 2024. La hoja de tasas del mismo cuadro macroeconómico fija una variación interanual del 5,97% para el conjunto de la economía regional entre 2024 y 2025.

El comportamiento de la demanda recoge un aumento del consumo y un crecimiento de la inversión medido en precios corrientes. El gasto en consumo final regional alcanzó 198.076.476 miles de euros, mientras que la formación bruta de capital ascendió a 44.975.350 miles de euros. El saldo exterior contabilizó 98.865.087 miles de euros en exportaciones y 107.698.081 miles de euros en importaciones, lo que arroja un diferencial negativo.

Evolución del Valor Añadido Bruto en 2025

El Valor Añadido Bruto total creció un 5,56% en 2025, según la hoja de variación interanual, hasta un total de 210.262.165 miles de euros en precios corrientes. La rama de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca avanzó un 1,85%, mientras que el VAB industrial registró un 10,87% y la industria manufacturera un 3,98%. En términos absolutos, la industria sumó 23.213.089 miles de euros y la manufactura 13.804.884 miles de euros.

El VAB de la construcción creció un 7,58% hasta 13.654.656 miles de euros, y el sector servicios aumentó un 5,01% hasta 158.821.018 miles de euros. Dentro de los servicios, comercio, transporte y hostelería avanzaron un 6,93%; información y comunicaciones un 0,34%; actividades financieras y de seguros descendieron un 5,73%; actividades inmobiliarias crecieron un 4,90%; actividades profesionales un 8,84%; administración pública, sanidad y educación un 4,12%; y actividades artísticas y recreativas un 6,83%.

Distribución de las rentas generadas

La remuneración de asalariados se situó en 108.761.475 miles de euros, según el cuadro de renta contenido en la Contabilidad Regional Anual. El excedente de explotación bruto y la renta mixta alcanzaron 100.988.350 miles de euros, mientras que los impuestos netos sobre la producción y las importaciones sumaron 24.469.007 miles de euros.

Estos valores definen la estructura de generación y distribución de la renta asociada al PIB nominal andaluz en 2025, conforme a la metodología de contabilidad regional que usa el IECA.

Valoraciones de la Junta de Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, subrayó sobre el nuevo récord de PIB nominal que la economía andaluza “consolidó su crecimiento” en 2025 y recordó que el PIB real aumentó un 3,2%, cuatro décimas por encima de la media nacional del 2,8%. La Junta relaciona este diferencial con una trayectoria acumulada desde 2018 que sitúa a Andalucía, según su valoración, entre los territorios con mejor comportamiento económico del país: el Gobierno andaluz cifra en 12,9% el crecimiento real acumulado en siete años, por encima de la media española y de la europea.

Entre 2019 y 2025, la economía andaluza registró –siempre según la Junta– un crecimiento real acumulado seis décimas superior al conjunto de España y “muy por encima de la zona euro y de la Unión Europea”, un resultado que la consejera considera especialmente relevante por haberse producido en un contexto marcado por la pandemia, el repunte de la inflación, la inestabilidad geopolítica y una sequía prolongada.

La Junta sostiene que el ejercicio 2025 reforzó esta tendencia, con un avance del 3,2% sustentado, según su interpretación, en “la aportación positiva de todos los sectores productivos”, y destaca especialmente a la industria, a la que atribuye un crecimiento “cuatro veces superior al registrado a nivel nacional”, así como a los servicios avanzados, que describe como intensivos en productividad, innovación e internacionalización.

El Ejecutivo andaluz vinculó este comportamiento a la evolución del empleo. La consejera afirmó que Andalucía creó más de 534.000 empleos en los últimos siete años y que en 2025 la población ocupada creció un 3%, alcanzándose un máximo histórico de personas ocupadas y situando a la comunidad, según sus datos, entre las de mayor creación de empleo en términos absolutos.

Carolina España concluyó que estos resultados, a juicio del Gobierno andaluz, “avalan la solidez del actual modelo de crecimiento”, basado en la diversificación productiva y en el impulso a sectores de mayor valor añadido, y defendió que Andalucía se consolida así como “un actor clave en el crecimiento económico de España”.