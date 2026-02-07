Airbus propone a la India la fabricación conjunta del A400M para renovar su flota de transporte aéreo pesado

La Fuerza Aérea India (AIF) tienen un ambicioso plan para renovar sus aviones de transporte medio fabricando las nuevas naves de sustitución en su país. Dentro de este contexto, Airbus ha presentado a la India su avión de transporte militar A400M, que ahora se ensambla en Sevilla. La propuesta pasaría por fabricar y mantener conjuntamente esa aeronave en la India, como ha hecho ya en ese país Airbus con el C295 a través de Tata Advanced Systems.

La línea de montaje final (FAL) de los aviones de transporte militar de Airbus C295 y A400M se encuentra en Sevilla, en su factoría de San Pablo (antigua factoría de EADS-CASA), junto al Aeropuerto Internacional de Sevilla y el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía Aerópolis. Tanto en la FAL como en la producción de los aviones del programa intervienen numerosas empresas de la industria aeroespacial andaluza. El fabricante europeo ha entregado 241 de los 329 aviones C295 pedidos por clientes de diferentes países, así como 137 de los 178 aparatos A400M que han sido encargados hasta la fecha.

El fabricante aeronáutico europeo Airbus ha conseguido garantizar la producción de su avión de transporte militar A400M hasta 2029 y ahora trabaja en buscar clientes de exportación que permitan prolongarla más allá de 2030. Si finalmente la India opta por la oferta de Airbus, el gigante europeo ganaría carga de trabajo y prolongaría la vida del A400M.

Airbus no es la única compañía que ha hecho una oferta a AIF -Embraer también está en la pugna al ofrecer como alternativa el avión KC390 Millenium- dentro del programa 'Make in India", una iniciativa de ese Gobierno para crear y fomentar empresas que desarrollen, fabriquen y ensamblen productos en la India. Dentro de este plan, anunciado en 2014, se enmarca también el contrato que firmó la India, a través de Tata, para que Airbus le suministrara 56 aviones C295, 16 de ellos ensamblados en Sevilla y los otros 40 en una fábrica conjunta en ese país. A finales de 2024 fue inaugurada esa línea de montaje final en la India, que produce más del 85% del ensamblaje estructural y final de las aeronaves, lo que ha permitido al fabricante europeo de aviones crear un centro estratégico en la India, con soporte MRO y una cadena de suministro que ha generado más de 15.000 empleos.

Modernizar la flota

Hasta ahora la Fuerza Aérea India ha operado con naves de distintas capacidades de carga y su plan es racionalizar su flota con aviones más modernos y homogéneos, lo que facilitaría también el entrenamiento y el mantenimiento. En este sentido, la propuesta de Airbus incluye la integración de la India en la cadena de suministro global del A400M, permitiendo a las empresas locales fabricar conjuntos estructurales, sistemas y componentes, no sólo para las aeronaves de la Fuerza Aérea India, sino para la flota mundial del A400M. Dentro del paquete industrial que ofrece Airbus está el soporte de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) en ese país para los motores turbohélices que propulsan el A400M, con lo que se crearían un centro regional de ese servicio, reduciendo los costes para la flota de la AIF.

El programa del A400M se lanzó en mayo de 2003 para responder a las necesidades de Bélgica, Francia, Luxemburgo, España, Turquía y el Reino Unido, al que se sumó Malasia en 2005. El avión realizó su primer vuelo en 11 de diciembre de 2009 y su primera unidad de producción fue entregada a la Fuerza Aérea Francesa en agosto de 2013, poniéndose en servicio un año después. Con una carga máxima de hasta 37 toneladas, el A400M puede transportar numerosas piezas de carga externa, incluidos vehículos y helicópteros grandes o muy pesados, como un helicóptero o un vehículo militar de infantería pesada.

También puede transportar un camión logístico pesado, un bote de rescate, u otros vehículos especiales como excavadoras o grúas, necesarios para ayudar en situaciones de desastre o ayuda humanitaria. En cuanto a tripulación y pasajeros, puede albergar 116 personas o paracaidistas totalmente equipados, gracias a su amplia bodega de carga. En este sentido, destaca su capacidad para el lanzamiento aéreo, pudiendo lanzar cargas o paracaidistas desde altitudes altas y bajas (hasta 25 toneladas).

Tiene la capacidad de volar distancias de hasta 4.800 millas náuticas (8.900 km.), a una altitud de crucero de hasta 37.000 pies, y puede volar hasta 40.000 pies para operaciones especiales, lo que le permite volar más rápido y más alto que otros aviones de su gama. Destaca igualmente por sus capacidades de reabastecimiento de combustible en vuelo a otras aeronaves. Además, la nave tiene una gran versatilidad, ya que incluso tiene una versión para la extinción de incendios.