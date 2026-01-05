Cocinas Arya apuesta por su expansión para crecer con nuevas tiendas en Gibraltar y la Costa del Sol

La empresa gaditana Cocinas Arya se encuentra en pleno plan de expansión empresarial, el cual incluye la apertura de dos nuevas tiendas en Gibraltar y el entorno de la Costa del Sol, con las que esperan acercarse a dos importantes nichos de clientes.

La compañía, liderada por Amanda Casas, ya ha dado el primer paso mediante la asociación con la empresa de electrodomésticos Candy, con más de 40 años de experiencia, para servir de punto de exposición y venta en su local comercial de Gibraltar. Con esta irrupción, Cocinas Arya espera que Gibraltar pase a ser el 20% de su cuota de negocio, lo que elevaría considerablemente su facturación anual. "Los gibraltareños tienen algo muy peculiar, que es que a ellos les gusta su producto, por eso es tan importante esa asociación", explica la empresaria. Próximamente, esperan ampliar su espacio dentro de las instalaciones.

Dentro de su plan de expansión se incluye el desembarco en la Costa del Sol mediante un local propio de exposición y venta. Aunque los encargos provenientes de la provincia de Málaga son cada vez mayores, Cocinas Arya busca asentarse en el entorno para aligerar los desplazamientos de sus potenciales clientes y acceder, como en Gibraltar, a un nuevo mercado de mayor poder adquisitivo.

Por el momento, la empresa algecireña se encuentra a la búsqueda de un local comercial que cumpla las características que un negocio de este tipo necesita, lo cual hace que se considere un proyecto a medio plazo. Aun así, apunta a que la ubicación ideal estará en el entorno de Manilva o Estepona. "Queremos que sea un punto intermedio entre la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar", expone Casas. Por el momento no han proyectado qué margen económico aportaría una presencia física en la provincia malagueña, aunque sí resalta que "el cliente que viene de aquella zona, se queda".

Tienda de Cocinas Arya en Algeciras, Cádiz / Vanessa Pérez

Aunque la creación de una delegación malagueña no es inminente, la compañía lleva años trabajando en este enclave, con diversos clientes particulares. A esto se suma, próximamente, una promoción de viviendas enfocadas a un público de alto poder adquisitivo. Amanda Casas señala que participar en este proyecto, impulsado por una empresa recién llegada a España, supone una oportunidad para acelerar su implantación en la zona y, especialmente, por acceder a un nuevo público.

Innovación

La innovación en materiales y productos es uno de los principales activos de Cocinas Arya, que apuesta por incorporar las últimas novedades del mercado, no solo en las cocinas, sino también en el diseño de muebles y vestidores. "Aquí siempre apostamos por modernizarnos, nunca estancarnos en absolutamente nada y de los materiales que existen actualmente siempre sacar lo mejor", señala Amanda Casas. Como ejemplo, señala su actual proveedor de encimeras, el cual "no llega a las 20 opciones, pero son más resistentes al agua".

"Hay clientes que miran el presente, pero debes ver cómo estarás en 20 o 30 años y pensar una cocina muy práctica", expone la empresaria, que rehúsa enfocar el diseño según las modas, ya que "cambian cada dos meses".

Próximamente, la empresa prevé incorporar a su proceso de venta una herramienta de realidad virtual que permitirá a los clientes sentirse dentro de su futura cocina e interacturar con los muebles, para poder formarse una idea más realista. "Es una pasada, porque te metes en la cocina y la vas viendo, te puedes mover... es otro rollo", agrega la empresaria.

Detalle de las muestras en la tienda de Cocinas Arya, en Algeciras / Vanessa Pérez

Año de récord

Cocinas Arya nació hace diez años como empresa, aunque Amanda Casas ya tenía una trayectoria previa como autónoma. Ahora, la compañía va camino de romper la barrera del millón de euros de facturación, con lo que superaría los registros del pasado ejercicio.

Uno de los grandes valores que defiende su propietaria es su condición de único fabricante en el Campo de Gibraltar, lo que le permite adaptar al cliente los encargos sin intermediarios, reduciendo el precio, de acuerdo con su propietaria. "Actualmente, abarcamos unas cinco o seis cocinas a la semana, según el tamaño", señala.

En Algeciras, epicentro de la empresa, Cocinas Arya cuenta con cuatro instalaciones, dos dedicadas a la fabricación en la barriada de Los Guijos y otras dos en el polígono industrial Cortijo Real, donde se realizan los montajes y la exposición y venta al público. Actualmente, sumando todos los departamentos, la empresa cuenta con una plantilla de casi 20 trabajadores.