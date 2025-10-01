La consultora PKF Attest entra en Granada con la compra de la tecnológica Área F5

La consultora PKF Attest amplía su presencia en Andalucía con la apertura de una oficina en Granada tras la compra de la compañía Área F5, empresa local reconocida por su expertise en desarrollos tecnológicos a medida para compañías de diferentes sectores. Con esta incorporación son ya doce las ciudades del territorio nacional en las que está presente.

Con este movimiento, PKF Attest refuerza su posición en la comunidad autónoma andaluza, donde ya opera desde hace más de una década en Sevilla, y da un paso más en su estrategia de consolidar hubs especializados en puntos clave del territorio. La oficina de Granada nace con la vocación de convertirse en un polo de innovación tecnológica dentro de la firma, reforzando así su capacidad de respuesta a los retos de transformación digital que afrontan empresas e instituciones.

Además de la vertiente tecnológica aportada por Área F5, PKF Attest ofrecerá desde Granada el conjunto completo de sus servicios: consultoría de negocio, auditoría, asesoramiento fiscal y legal, gestión de ayudas y financiación, y asesoramiento financiero, entre otros. José Antonio Arnaiz, socio de PKF Attest, resalta la dimensión estratégica de la operación, ha declarado que "la incorporación de Área F5 no es solo la suma de una nueva ciudad a nuestra red. Queremos que desde aquí —añade— se desarrollen soluciones innovadoras que fortalezcan al tejido empresarial andaluz y que aporten valor también a nuestros clientes en el resto del país.”

Por su parte, para Jaime Martínez, nuevo socio de PKF Attest tras la incorporación de Área F5, esta integración “supone un impulso decisivo. Unirnos a una firma de la relevancia de PKF Attest es una auténtica oportunidad. Esta nueva etapa nos permitirá crecer y ofrecer aún más valor a las empresas desde Granada, combinando la cercanía del conocimiento local con el respaldo de una gran organización nacional”, destaca.

Con esta integración, PKF Attest pretende reafirmar "su compromiso de proximidad con el tejido económico andaluz y se consolida como un socio de confianza para acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación, continuidad y crecimiento".