Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico

Correos suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo destino sea Estados Unidos o Puerto Rico y que tengan un valor comercial igual o inferior a 800 dólares (681,5 euros) desde el próximo lunes 25 de agosto por el fin del régimen de minimis.

Según ha informado este viernes en un comunicado, el motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras de Estados Unidos que elimina la exención del pago de aranceles que venía aplicándose a los envíos entrantes de bajo valor. En consecuencia, Correos solo admitirá este tipo de envíos hasta el domingo 24 a las 23.59.

A partir del 29 de agosto, todos los envíos de mercancías que se dirijan a Estados Unidos o Puerto Rico deberán pagar aranceles en una cuantía que variará en función del país de origen y del valor del producto.

El pasado 15 de agosto, las autoridades estadounidenses compartieron los requisitos detallados necesarios para la implementación de su orden ejecutiva, ha añadido la empresa.

La situación obliga a Correos, al igual que a todos los operadores postales, a modificar "sustancialmente" sus procesos, así como a aumentar los controles de los envíos para poder implementar los nuevos requisitos.

Esto, avisan desde la empresa pública, impactará de manera "significativa" en la logística postal internacional y en los flujos de comercio electrónico.

Sin embargo, el envío de cartas y documentos sin valor comercial, de libros o los regalos enviados por particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares (85,2 euros) se continuarán admitiendo y no se verán afectados en modo alguno.

La suspensión "se mantendrá durante el tiempo estrictamente imprescindible para adoptar las medidas operativas necesarias que permitan atender las nuevas obligaciones de la orden ejecutiva de Estados Unidos que elimina la exención de aranceles a los envíos de bajo valor", ha detallado Correos.

Desde la empresa pública han señalado que la suspensión se mantendrá hasta que se haya desarrollado e implementado la solución adecuada para cumplir la nueva norma, que afecta a aspectos como la recaudación de aranceles en origen, la recogida y declaración de nuevos datos y la interacción con las diferentes instituciones transfronterizas implicadas en el nuevo mecanismo a seguir.

Correos ha agregado que está siguiendo de cerca la evolución y potenciales consecuencias de esta orden ejecutiva, y está trabajando junto al resto de organismos postales internacionales y operadores buscando soluciones que garanticen, en el plazo más breve posible, la continuidad de los flujos de envíos hacia EEUU para todos sus clientes, empresas y particulares.

Correos de Francia también suspende el envío de paquetes a EEUU

La empresa pública de correos de Francia, La Poste, también suspenderá a partir del lunes próximo los envíos de paquetes a Estados Unidos -a excepción de regalos con valor de hasta 100 dólares entre particulares- debido al endurecimiento de las reglas aduaneras estadounidenses, anunció este viernes la compañía.

La Poste justificó la decisión por "los plazos extremamente cortos" para adaptarse a los "nuevos procedimientos aduaneros" aprobados por Estados Unidos, que incluyen una tasa de un 15% para los envíos procedentes de la UE aplicable a partir del 29 de agosto, según indicó en un comunicado.

Hasta ahora, los paquetes internacionales con un valor inferior a 800 dólares estaban exentos de impuestos y tasas aduaneras.

La decisión de los correos franceses sigue la estela de otras empresas europeas del servicio postal universal -englobadas en la organización PostEurop-, como las de España, Alemania, Bélgica, Suecia y Dinamarca.

La compañía francesa detalló que "únicamente" se podrán seguir despachando "los envíos de regalos entre particulares por un valor de 100 dólares" como máximo debido a que el decreto estadounidense no contempla tasas adicionales para esta clase de envíos.

La Poste francesa envía cada año, de media, 1,6 millones de paquetes, de los que un 80% son de empresas y el 20% restante de particulares.