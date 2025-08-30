Daniel Tovar, CEO de Bunzl: "Queremos que a final de año toda Andalucía sea atendida desde Málaga"

Desde hace casi dos décadas, la compañía británica Bunzl de distribución de productos non-food para empresas dedicadas a la limpieza o la hostelería lleva operando en España y, en apenas un lustro, su crecimiento en Andalucía ha sido notorio. Con la adquisición de cinco empresas y la suma de más de 20.000 metros cuadrados en instalaciones, la firma ya factura en nuestra región más de 70 millones de euros, y va a por más. El pasado mes de julio inauguraban un nuevo centro logístico en el polígono industrial Santa Teresa de Málaga capital, desde donde aspiran a ofrecer a sus clientes un servicio más completo y alcanzar, progresivamente, las ocho provincias andaluzas. Daniel Tovar, el director general de Bunzl Distribution Spain, lo explica.

Pregunta: ¿Cómo ha sido la actividad de Bunzl en Málaga desde su llegada a la inauguración oficial del centro logístico?

Respuesta: Ya en Málaga teníamos un equipo de cuatro personas, pero no teníamos ninguna sede. Lo que hicimos fue, en agosto del año pasado, adquirimos Cermerón, el líder indiscutible en Málaga. Adquirimos la nave y, una vez que estuvo perfectamente adecuada, trasladamos Cermerón a las nuevas instalaciones. Ahora tenemos las mejores instalaciones con el mejor equipo y estamos mejorando el servicio a nuestros clientes. Antes, todas las entregas que se hacían en Málaga venían de Madrid y ahora están saliendo todas desde aquí. Y ya tenemos un calendario para, desde Málaga, atender a toda Andalucía.

P: Hábleme de ese calendario, ¿cómo se irá definiendo?

R: Queremos hacer las cosas bien, por eso a medida que vayamos reclutando más personal y lo vayamos formando, iremos atendiendo nuevas provincias desde Málaga. Nuestra idea es, a final de año, que toda Andalucía sea atendida desde nuestro centro logístico de Málaga, pero no podemos hacerlo de un día para otro. En función del director de operaciones y en función de la carga, empezaremos a 'descolgar' provincias de nuestro centro de Madrid para vincularlas al de aquí.

P: ¿A qué provincias da servicio el nodo de Málaga actualmente?

R: Ahora estamos suministrando a Málaga y Granada, pero queremos agilizarlo antes posible, pero todo tiene su tiempo: hay que contratar personal, formarlo, que conozcan el sistema y hagan los cursos de seguridad laboral... lo que queremos dar es un servicio premium a nuestros clientes en Andalucía.

P: ¿Qué plantilla tiene actualmente Bunzl Distribution Spain en sus nuevas instalaciones de Málaga?

R: Ahora son unas 70 personas aproximadamente y posiblemente acabaremos el año con, mínimo, 20 o 30 más y luego de ahí seguir creciendo. Y es que nuestra idea es trabajar 24 horas desde Málaga, donde ya hay turno de noche que es cuando se recepciona la mercancía, y nuestro objetivo es potenciarlo.

P: Avanzaban la próxima incorporación de la empresa sevilla Quindesur, ¿hay previstas nuevas entradas antes de que acabe el año?

R: No, en Andalucía no. Nuestro objetivo ahora es que el centro logístico de Málaga esté a pleno rendimiento en tres turnos, como en Barcelona y como en Madrid. A corto plazo, queremos asentar lo que tenemos y que Málaga funcione como un reloj.

Importante presencia en Cádiz Daniel Tovar destaca, además de la inauguración de las instalaciones del polígono Santa Teresa de Málaga capital, la importante presencia de la firma británica en la provincia de Cádiz con las instalaciones de Jerez y la apertura, el pasado mes de marzo, de las oficinas en Algeciras con la división Bunzl Safety Proin Sur incorporando una solución avanzada en detección de gas portátil.

P: ¿Cómo de importante es la sostenibilidad en Bunzl? Este año han presentado una nueva gama de productos químicos con un impacto ambiental reducido y en los últimos años han recibido distinciones por su labor en ese campo...

R: Nosotros tenemos varios pilares estratégicos no solo a nivel España sino a nivel internacional. Uno de ellos es la sostenibilidad, que es indiscutible. Aparte de tener la certificación ISO 14000, tenemos solo en nuestra sede de Barcelona dos camiones 100% eléctricos, más de diez rutas totalmente eléctricas, toda la electricidad que consumimos a nivel nacional es de origen renovable, todo el cartón es reciclado y toda la iluminación de los centros es LED. Además, tenemos programas muy interesantes con alguna startup para reciclar también el aceite de las cocinas.

P: ¿Tienen intención de incorporar vehículos eléctricos a su distribución en Andalucía?

R: Por supuesto que sí, a lo largo del año, pero las rutas eléctricas dependerán de la infraestructura que tengamos. Nuestro compromiso es total, sobre todo para entrar en el centro de las ciudades, y es que todos los vehículos que incorporamos a la empresa, bien en renting o en propiedad, como requisito indispensable tienen que tener la etiqueta ECO.