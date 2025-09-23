Las empresas sevillanas Supercubo y Kampaoh implantarán gimnasios en contenedores en 70 campings de España

Supercubo, una empresa sevillana pionera en gimnasios al aire libre construidos en contenedores marítimos, y Kampaoh, especializada en alojamientos singulares en la naturaleza han firmado un acuerdo que permitirá desplegar esta innovadora infraestructura deportiva en la red de más de 70 camping de España.

El acuerdo ha llegado tras el éxito de la prueba piloto desarrollada este verano en el camping de Kampaoh en El Palmar (Cádiz). Durante los tres meses de prueba, más de 500 usuarios disfrutaron de las instalaciones del primer Supercubo implantado en Kampaoh El Palmar, valorando la comodidad de entrenar al aire libre y la integración con la experiencia vacacional.

La alianza, rubricada el pasado 19 de septiembre por Jorge Vega, CEO de Supercubo, y Salvador Lora, CEO de Kampaoh, prevé un despliegue progresivo durante los próximos tres años. La expansión estará ligada a la capacidad de inversión de Supercubo, que ha lanzado una ronda de financiación de un millón de euros con el objetivo de llevar esta propuesta a toda la red de Kampaoh y, en paralelo, seguir creciendo con centros propios en distintas ciudades españolas. “La experiencia en El Palmar nos ha demostrado que nuestros espacios de entrenamiento aportan un valor diferencial a la oferta de Kampaoh. Este acuerdo abre la puerta a que miles de personas en toda España puedan disfrutar del fitness sostenible y accesible que promovemos desde Sevilla” , afirma Jorge Vega, CEO de Supercubo.

Son actualmente socios de Supercubo su CEO, Jorge Vega; Ignacio López, exCEO y fundador de Cable Energía, vendida a Shell; Jaime Ventura Escacena, del fondo Austral Venture Gestión, Enrique Sánchez Sumozas, de Black Horizon HoldCo; Marcos Ybarra, vinculado a la empresa de autobuses turísticos City sightseeing y Pablo Urtuño.

“En Kampaoh buscamos enriquecer la estancia de nuestros clientes con servicios que complementen la experiencia de naturaleza y confort. La alianza con Supercubo nos permitirá ofrecer un valor añadido en más de 70 ubicaciones, reforzando nuestra apuesta por un turismo innovador y de calidad”, añade Salvador Lora, CEO de Kampaoh.

Supercubo es una empresa sevillana de innovación deportiva que transforma contenedores marítimos en gimnasios totalmente equipados para entrenar al aire libre. Sus módulos, sostenibles y versátiles, están pensados tanto para operadores privados como para entidades públicas, ofreciendo una solución rápida, funcional y atractiva para fomentar el deporte y la vida saludable.

Fundada en 2016, Kampaoh es la red de alojamientos singulares en la naturaleza líder en España, con presencia en más de 70 campings a nivel nacional. Su modelo combina el confort del alojamiento en tiendas totalmente equipadas con la experiencia de vivir en plena naturaleza, atrayendo a una nueva generación de viajeros que buscan sostenibilidad, comodidad y autenticidad.