La fábrica Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra entrega otros 11 blindados 8x8 dragón a Defensa

El Consorcio Tess Defence, que lidera Indra, ha entregado este lunes otros 11 blindados 8x8 dragón al Ministerio de Defensa en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, por lo que el número total de estos vehículos militares proporcionados al Ejército en 2025 asciende a 41. Hace una semana la fábrica Santa Bárbara hizo entrega de 14 vehículos.

Las entregas se han acelerado en diciembre, dado que este mes ya ha proporcionado un total de 30 unidades al Ejército (cinco el 11 de diciembre, catorce el 22 de diciembre y las once de este lunes), a lo que se suman las once que se suministraron el pasado abril. En concreto, cinco de las unidades entregadas este lunes corresponden a la variante de combate de infantería contra carro (VCI CC), otras cinco a la de zapadores (VCZ) y otra a la de combate de infantería (VCI).

A pesar de que el compromiso inicial contemplaba la entrega de 57 unidades al cierre de este año, una modificación de las condiciones del contrato realizada hace escasos días reconocía y convenía que tan solo se podrían proporcionar 42, con lo que el Ejército de Tierra ha recibido un 8x8 dragón menos de lo estipulado. En 2024 se acordó la entrega de 92 unidades, aunque al final el Ejército no recibió ningún vehículo.

Los datos del contrato

El programa de blindados 8x8 dragón, valorado en torno a 2.000 millones de euros, fue adjudicado por el Gobierno a Tess Defence, una compañía que ahora controla Indra -que posee el 51,1% del capital-, también participada por Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics European Land Systems), las cuales tienen, cada una, un 16,3% de la empresa de vehículos militares.

Las instalaciones de Alcalá de Guadaíra en las que este lunes se han entregado las 11 unidades corresponden a la fábrica de General Dynamics European Land Systems (GDELS), compañía que también se encarga del ensamblaje de los 8x8 dragón en su planta de Trubia (Oviedo), un proceso que dentro de poco pasará a realizarse en la fábrica de Indra en Gijón, conocida como El Tallerón.

De hecho, GDELS transportó la semana pasada un blindado 8x8 dragón de Trubia a El Tallerón en el marco del acuerdo de formación entre ambas empresas y también para validar las nuevas instalaciones de Indra en Gijón, que hasta hace poco pertenecían a Duro Felguera y se dedicaban a producir calderería pesada.

El contrato de los 8x8 dragón se suscribió el 25 de agosto de 2020 con Tess Defence y, en total, el Ejército de Tierra tiene que recibir 998 vehículos: 348 en la primera fase, 365 en la segunda y 285 en la tercera. Tras múltiples retrasos, la fecha que maneja ahora el Ministerio de Defensa para la entrega de los 348 vehículos 8x8 previstos en la primera fase del programa es 2028, según comunicó la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la Comisión de Defensa del Congreso.

Retrasos y cambios

La dirigente también apuntó que se le solicitó a Indra una serie de modificaciones técnicas para modernizar los vehículos como la modificación de configuraciones simples a completas, la actualización de los requisitos de simuladores, la formación virtual del sistema de conciencia situacional, el apoyo a la entrada en servicios y el entrenador del sistema armas, lo que también implicará cambios en los calendarios de entrega.

Las demoras del programa han terminado en los tribunales, después de sucesivas llamadas de atención a Tess Defence y el malestar manifiesto del Ministerio de Defensa. En su intervención en la mencionada Comisión de Defensa del Congreso, Valcarce confirmó que "se aplicaron las penalidades correspondientes" y que las empresas recurrieron la multa. Los tribunales han dado la razón al Ministerio y las compañías han desistido de recurrir. La sanción asciende 9,19 millones de euros por las demoras y el incumplimiento de los hitos técnicos del programa.