El gigante andaluz del pavo Procavi superará en 2025 los 400 millones en ventas tras virar su estrategia a productos de mayor valor

El gigante andaluz del pavo Procavi, con sede en Marchena y propiedad de Grupo Fuertes, espera llegar este año a su récord de facturación y superar los 400 milllones de euros por primera vez, tras unos años en los que, con la excepción de 2020 y 2024, ha crecido en ventas de forma continuada. El año pasado, precisamente, se situó en 361 millones de euros, un 1,1% menos que en el ejercicio anterior, después de que la compañía iniciara una estrategia basada en la apuesta por productos de mayor valor añadido. En este ejercicio 2025 “la evolución está siendo muy favorable. Actualmente estamos creciendo más de un 15% respecto al año anterior, lo que refleja que las estrategias que hemos implementado están dando resultado. Este crecimiento nos permite consolidar nuestra posición en el mercado y seguir apostando por innovación y eficiencia para mantener esta tendencia”, señala Alfonso Morales, director general de Procavi.

La empresa sevillana está desarrollando una política que apuesta “por ofrecer soluciones que no solo cumplen con las expectativas del consumidor, sino que aportan diferenciación en calidad, presentación y conveniencia”. Ello se traduce en formatos más prácticos, cortes específicos y propuestas listas para cocinar, con una marca emblema que se ha denominado Turkey Lovers, que, afirma Morales, ha permitido a la empresa “aprender mucho sobre el consumidor”. “Estamos trabajando en medidas para reforzar su posicionamiento y creemos que tiene potencial a medio plazo”, afirma.

Fortalecimiento en los mercados exteriores e inversión de 25 millones en los próximos años

Aparte de esta apuesta por un mayor valor y en consonancia con ello, Procavi se está centrando en fortalecerse en los mercados exteriores. Actualmente, el 80% de toda la producción que vende (115,1 millones de kilos en 2024, un 0,7% más que el año anterior) tiene como destino España y el 20% va para exportación, sobre todo Europa, donde crece “con fuerza”. “Además, añade Alfonso Morales, en los últimos meses hemos abierto nuevas oportunidades en Sudamérica y África, lo que nos permite diversificar y reforzar nuestra presencia internacional”. La empresa cita entre los países en los que ha entrado México, Benín y Guinea Ecuatorial.

Sede Procavi en Marchena

En el plano inversor, la firma lleva desde 2022 enfocada en la modernización de las instalaciones, la ampliación de la capacidad productiva en el área de procesado, en la eficiencia energética, la reutilización del agua y el bienestar animal. En total, en estos últimos tres años ha destinado 14 millones a mejoras y eso ha permitido “aumentar la productividad, reducir consumos y reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad”, dice Morales. Para los próximos años, añade, hay previstas más inversiones por más de 25 millones, con objetivos como una nueva fábrica de piensos, el desarrollo de soluciones innovadoras para aprovechar subproductos y convertirlos en ingredientes para la alimentación animal o el crecimiento en ganadería propia.

Colaboración con 300 granjas y 2.000 empleos vinculados

Recordemos que Procavi integra todo el ciclo de la producción de pavo: tiene granjas propias, salas de despiece, fábricas de piensos, plantas de proteínas y grasas animales y plantas de transformación. Además, trabaja con una red estable de 300 granjas colaboradoras, sobre todo en Andalucía, pero también en Extremadura y Castilla-La Mancha, con las que mantiene “una relación muy estrecha basada en la trazabilidad total, cumplimiento de estándares de bienestar animal y apoyo a la gestión; esto incluye formación continua, auditorías periódicas, herramientas digitales que garantizan la transparencia y control de todo el ciclo productivo”.

El impacto social de Procavi es muy relevante, sobre todo en Marchena, la localidad donde tiene su sede. En 2024 contaba con 848 empleados en plantilla, una cifra ligeramente inferior a los 862 de 2023, pero Morales afirma que entre personal propio y vinculado el personal de la firma supera las 2.000 personas. Pese al leve descenso de 2024, el objetivo es “seguir creciendo de forma organizada, lo que naturalmente traerá nuevas oportunidades laborales; ahora mismo buscamos perfiles muy variados, desde operarios especializados en producción y mantenimiento hasta técnicos en calidad y logística y perfiles vinculados a innovación e ingeniería”.