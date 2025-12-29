El empresario sevillano Rosauro Varo deja sus cargos en Telefónica

Rosauro Varo ha comunicado formalmente al presidente del Consejo de Administración de Telefónica Audiovisual Digital, Javier de Paz, su renuncia voluntaria al cargo de vicepresidente y consejero de Telefónica Audiovisual Digital, cargos que desempeñaba desde el 31 de mayo de 2023, según ha podido confirmar este periódico.

Del mismo modo, ha trasladado al presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, su renuncia como miembro del Consejo Asesor de Telefónica España, del que formaba parte desde el 2 de diciembre de 2022.

Rosauro Varo ha expresado su agradecimiento por la confianza y el apoyo recibidos durante este periodo y ha dado por concluida esta etapa en la compañía: "Esta decisión responde a una reflexión de carácter profesional orientada a una mayor dedicación a mis proyectos actuales y a la conveniencia de dar por finalizada esta etapa en la compañía".

Asimismo, Varo ha expresado sus mejores deseos para el futuro de la compañía y de su equipo directivo.

El empresario es el actual presidente de GAT Inversiones y es miembro del Consejo de Administración de Acciona Energía. A la par, ejerce como profesor en el Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Anteriorme fue vicepresidente de Pepehone, miembro del Consejo de Administración de El Español y de El País, además de vicepresidente y presidente del Comité de Transformación Digital de Prisa.