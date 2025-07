La falta de redes eléctricas bloquea la creación de casi 150 centros de datos en Andalucía

Sevilla/La digitalización en el ámbito empresarial, industrial, sanitario, industrial o social exige la creación de nuevos centros de datos, que a su vez reclaman una importante cantidad de energía y, por tanto, conexiones a la red eléctrica. Andalucía no escapa a esa tendencia y por ello desde 2022 la compañía Endesa ha recibido 305 solicitudes de acceso para instalar más infraestructuras de este tipo que consumirían 5.133 MW. Sin embargo, el 48% de las solicitudes, equivalente a 2.313 MW, no tienen viabilidad alguna porque no hay capacidad de acceso a la red, algo que ha venido denunciando la Junta de Andalucía ante el Gobierno central, responsable de las subestaciones de alta tensión.

De hecho, la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central la construcción de seis subestaciones, 88 nuevas posiciones (incluidas ampliaciones de subestaciones) y ocho nuevas líneas de doble circuito, lo que supondría una inversión de 544 millones de euros a ejecutar en el periodo entre 2025 y 2030. Una vez hechas esas subestaciones, empresas como Endesa pueden realizar las estaciones de media tensión.

Solicitudes de acceso a centros de datos en Andalucía. Fuente: Endesa / Departamento de Infografía

La inversión directa en cada MW de centros de datos es de 12 millones de euros (suelo, la energía y la construcción, mientras que la inversión indirecta alcanza los 20 millones (equipos de red, de seguridad, almacenamiento, licencias, operación y mantenimiento...), según la patronal de los centros de datos, Spain DC. En base a ello, el 48% de los proyectos de centros de datos que no podrán ejecutarse en Andalucía por falta de capacidad de acceso la red supondrán la pérdida de una inversión directa de 27.756 millones de euros e indirecta de 46.260 millones.

Según fuentes de Endesa, el 32% de las solicitudes de nuevos centros de datos en Andalucía, equivalentes a unos 2.200 MW, han sido validadas y se encuentran en diferentes fases de tramitación. Los proyectos que sí han sido validados y están en tramitación supondrán una inversión directa de 26.400 millones de euros e indirecta de 44.000 millones. Se da el caso de que incluso en esa situación, algunos solicitantes han desistido del proyecto. Otro 20% de las solicitudes por 620 MW están en trámite de estudio ó han resultado inadmitidas por falta de documentación del solicitante.

Los 305 nuevos centros de datos han sido solicitados en 75 municipios de Andalucía, concentrando Sevilla 20 proyectos y Málaga 13. En Sevilla, el área metropolitana acapara muchos de los proyectos para levantar esas infraestructuras: Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Huévar, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, San José de la Rinconada, Sanlúcar la Mayor, Valencina de la Concepción, etcétera.

Solicitudes de acceso a centros de datos en Andalucía. Fuente: Endesa / Departamento de Infografía

En Málaga, los inversores optan por la capital, así como por Ronda, Vélez-Málaga, Antequera, Estepona, Mijas, Humilladero, Mollina, Alhaurín de la Torre, Archidona, Campanillas o Casabermeja. Cádiz y Granada suman nueve proyectos cada una. En la provincia de Granada se han presentado solicitudes para Guadix, Órgiva, Pinos Puente o Baza, mientras que en Cádiz han solicitado centros de datos en Jerez de la Frontera, Algeciras, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Los Barrios o Bornos. En Córdoba hay peticiones para siete municipios, entre ellos la capital, Almodóvar el Río, Montilla o El Carpio; cinco en Jaén (Andújar La Carolina o Torredonjimeno), y cuatro en Almería (la capital o Carboneras).

Begoña Villacís, directora de Spain DC, patronal de los centros de datos de España / M.G.

El potencial de Andalucía

Begoña Villacís es directora ejecutiva de Spain DC, la patronal de las empresas de centros de datos en España, que representa a más de 230 compañías, el 95% del sector, la mayoría operadores nacionales e internacionales, entre los que hay grandes empresas de ingeniería y construcción hasta refrigeración, automatización, ciberseguridad, operación, servicios legales, energéticos… "Somos -dice- imprescindibles para la vida moderna; para la vida digital y conectada que es, ni más ni menos, que el mundo de hoy. Las aplicaciones móviles, el teletrabajo, los servicios de streaming, la telemedicina, las transacciones financieras … todo lo que hoy en día conocemos y utilizamos casi sin darnos cuenta pasa por un centro de datos: desde el Whatsapp de por la mañana a tus padres hasta pagarle a tu amigo a través de un bizum. Los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial o internet dependen de estas infraestructuras esenciales para avanzar hacia la economía digital. A todo esto, se suma la necesidad de localizar estas infraestructuras dentro de Europa, en cumplimiento de los principios de soberanía digital y eficiencia energética".

Para la patronal de centros de datos, "Andalucía es clave en el proceso de digitalización de España porque su ubicación geográfica y su capacidad energética es de primera magnitud mundial. La región tiene una oportunidad histórica para poder usar esas ventajas y convertirse en una potencia de centros de datos. Desde Spain DC fomentamos el crecimiento del sector en Andalucía ya que cuenta con disponibilidad de suelo y acceso a energías renovables. Pero no solo eso, también se está convirtiendo en un importante hub digital con polos como Málaga o Sevilla".

Tanto España como nación como Andalucía como comunidad autónoma tienen "una oportunidad histórica para consolidarse como el principal hub de interconexión del sur de Europa. Contamos con todos los requisitos necesarios para ello, pero necesitamos de una apuesta decidida de todas las administraciones públicas para hacerlo realidad", a juicio de Begoña Villacís, quien asegura que "estamos capacitados para liderar esta revolución y no debemos desaprovecharlo".

Cuellos de botella

Sin embargo, el sector se encuentra con importantes problemas para su desarrollo y la directora de Spain DC deja claro dónde está el talón de aquiles: "La principal traba la encontramos en el acceso a la energía. El cuello de botella no está en la producción, sino en su distribución y planificación: la red de transporte actual no responde al crecimiento de la demanda digital ni a las localizaciones donde se están proyectando nuevas inversiones. El Plan de Transporte de Energía 2021–2026 está basado en datos desactualizados de 2018, y la propuesta de modificación (MAP) ha dejado fuera muchas solicitudes clave para el desarrollo de centros de datos".

Por otra parte, recuerda Villacís que "la falta de criterios claros y plazos definidos en los concursos de conexión a la red incrementa la incertidumbre y el riesgo regulatorio, lo que puede frenar inversiones estratégicas. Desde Spain DC pedimos un nuevo Plan de Transporte 2025–2030 que sí tenga en cuenta las necesidades reales del sector y permita a España consolidarse como líder en digitalización y sostenibilidad. También encontramos trabas en los plazos administrativos, que son demasiado extensos y no permiten dar una respuesta ágil. Es necesario acelerar los tiempos de respuesta de las administraciones públicas para no perder esta gran oportunidad de liderar no sólo este sector, sino la digitalización.

Según Spain DC, "la comunidad autónoma que históricamente ha contado con más centros de datos es Madrid, debido a su conectividad e importancia como nodo industrial y de negocio, seguida por Cataluña. Sin embargo, otras comunidades autónomas están viviendo un importante crecimiento en términos del sector, como por ejemplo Aragón, que podría superar a Cataluña en el medio plazo gracias a la disponibilidad de suelo y a la decidida apuesta de su gobierno por esta industria. También existen otras regiones que se encuentran en el punto de mira de las inversiones en estas infraestructuras, tales como Extremadura, Comunidad Valencia o Andalucía, entre otras".

En enero pasado, la patronal de los centros de datos presentó su último informe del sector donde planteó las previsiones de crecimiento hasta 2030, tanto en inversiones como en potencia instalada. "En el caso del escenario que implicaría mantener la tendencia actual de la industria, España podría atraer una inversión directa e indirecta de más de 58.000 millones de euros y multiplicar por seis la capacidad instalada actual, superando los 2.100 MW", explica Villacís, quien recuerda que "en estos momentos existen numerosos proyectos de gran envergadura en nuestro país. España está acogiendo algunos de los desarrollos más ambiciosos de Europa, existen despliegues interesantes de operadores nacionales e internacionales en Madrid, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana"

Faltan profesionales

La gestión del talento es un reto para todos los sectores y los centros de datos no escapan a esa necesidad. "La demanda de profesionales cualificados supera a la oferta, lo que -dice Villacís- puede generar competencia entre empresas y cierta dificultad en el acceso y retención del talento. Los centros de datos requieren perfiles altamente cualificados en electricidad, refrigeración, sistemas, ciberseguridad, automatización, IA y muchas otras ramas. En 2023 realizamos un informe sobre perfiles profesionales donde se identificaron 140 perfiles de alta demanda. Ante esta necesidad, desde Spain DC estamos colaborando con instituciones públicas y privadas para crear programas formativos que acerquen a los jóvenes al sector. De hecho, recientemente hemos presentado junto a la Universidad Pontificia de Comillas un programa ejecutivo para gestión de centros de datos en el que contribuimos activamente".

En cuanto a los efectos de posibles apagones generales en los centros de datos, la directora de Spain DC niega riesgos "aunque, obviamente, los centros de datos requieren de una conexión eléctrica estable y segura, eventos como el apagón del pasado 28 de abril demuestran la resiliencia y preparación del sector para circunstancias extraordinarias. Todos los data center cuentan con sistemas de respaldo que aseguran su funcionamiento ininterrumpido ante circunstancias adversas. El sector no registró ninguna incidencia considerable durante esa jornada".