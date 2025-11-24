La firma de automoción Link & Co entra en Andalucía de la mano de la cadena de concesionarios Codimotor

El Grupo Codimotor ha abierto el primer concesionario Lynk & Co en Sevilla, lo que supone el desembarco de la marca en Andalucía.

El nuevo concesionario, situado en la Avenida Fernández Murube, 18, acoge toda la gama de vehículos de Lynk & Co, incluido el renovado Lynk & Co 01; el Lynk & Co 02, totalmente eléctrico; y el innovador Lynk & Co 08, con una autonomía eléctrica de hasta 200 kilómetros y tecnología de vanguardia.

El acto inaugural, celebrado la semana pasada, contó con la presencia de Francisco Javier Moreno, consejero delegado de Codimotor, y Patric Holm, vicepresidente de Ventas para el Sur de Europa de Lynk & Co, quien destacó que esta nueva apertura subraya el compromiso de la marca por acercar sus vehículos a los clientes españoles. Asimismo, el evento reunió a destacadas personalidades institucionales, entre ellas Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio; Antonio Ramírez, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas en Sevilla; y Antonio Augustín, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla. Este lanzamiento forma parte de la nueva estrategia de expansión de Lynk & Co, centrada en el crecimiento de su red de concesionarios en toda Europa.

En España, la marca ya cuenta con 15 concesionarios, una cifra que se espera que alcance los 26 a finales de 2025, lo que establece la hoja de ruta para el plan de expansión de concesionarios de la marca hasta 2026.

Lynk & Co comercializa una amplia gama de coches electrificados, desde el híbrido enchufable de largo alcance 08, hasta el totalmente eléctrico 02, pasando por el popular híbrido enchufable 01, la marca combina un diseño vibrante y vanguardista con soluciones de conectividad pioneras para ofrecer una experiencia de conducción con visión de futuro.

Fundada en 2016 y con sede en Gotemburgo, Suecia, Lynk & Co opera actualmente en 25 mercados de toda Europa y se encuentra en un ambicioso proceso de expansión, redefiniendo lo que puede ser la movilidad moderna.

Como parte de su decidida estrategia de crecimiento hacia canales de venta minorista a través de alianzas con distribuidores locales, Lynk & Co cuenta con alrededor de 100 puntos de venta gestionados por socios en toda Europa, con la meta de alcanzar 150 para finales de 2025. Esta red en constante crecimiento acerca a Lynk & Co a más clientes, manteniéndose fiel a su misión: transformar el futuro de la movilidad —para las personas, para el progreso y para generar impacto.