Grupo CICA y Scania: cuatro decenios de alianza en el transporte andaluz

Grupo CICA conmemora este año su 40º aniversario como concesionario de Scania, una efeméride que certifica cuatro decenios de colaboración ininterrumpida en el sector del transporte industrial andaluz. La celebración, que tiene lugar en Sevilla, reconoce tanto la trayectoria empresarial como la solidez de una alianza estratégica que se ha mantenido desde los orígenes de la compañía.

La empresa, fundada en 1985, ha conseguido consolidarse como referente del transporte industrial en el suroeste de España, con una red que abarca centros de trabajo en Sevilla, Córdoba, Huelva, Jerez y Mérida.

David López Zapata, director general de Grupo CICA, subraya que "estos 40 años son solo el principio". "Seguimos en marcha con la mirada puesta en los próximos desafíos del sector, impulsados por un equipo que lo hace posible cada día", afirmó el directivo.

Por su parte, Martin Sörensson, director general de Scania Ibérica, destaca que "la historia de CICA es también la historia de una alianza sólida con Scania". "Compartimos valores y una visión común que nos permite avanzar hacia un transporte más sostenible, inclusivo y responsable", señala Sörensson.

La conmemoración del 40º aniversario no se limita a una celebración, sino que se plantea como una reafirmación del compromiso de CICA con la innovación tecnológica, la formación continua y el compromiso social. Esta apuesta consolida su papel como socio estratégico de Scania en España y refuerza su posición en el sector del transporte industrial andaluz.

Solidez empresarial

Los datos del ejercicio 2024 confirman la solidez del proyecto empresarial: Grupo CICA alcanzó una facturación de 77,9 millones de euros y registró un Ebitda de 5,39 millones. Estas cifras, que avalan la capacidad de adaptación a los nuevos retos del sector, se sustentan en un equipo de 136 profesionales que combina experiencia y servicio de calidad con innovación constante.

Para el ejercicio actual, la empresa ha puesto en marcha la remodelación integral de sus instalaciones de Sevilla, que incluye tanto oficinas como taller. La inversión, que asciende a dos millones de euros, tiene como objetivo modernizar espacios y mejorar la experiencia tanto de clientes como de profesionales.

Más allá de los resultados empresariales, Grupo CICA ha demostrado un compromiso social que se materializa en iniciativas como el programa "CICA con Duende". Esta propuesta, dirigida a jóvenes de Formación Profesional, acerca las nuevas generaciones a la realidad de los talleres y del entorno Scania.

El programa ofrece acompañamiento práctico, formación en aula y oportunidades reales de inserción laboral. Su reconocimiento llegó con el Premio al Compromiso Empresarial con la Formación Profesional, otorgado por la Junta de Andalucía, un galardón que refuerza el papel de CICA como impulsor de talento joven y agente activo en el desarrollo de la comunidad.