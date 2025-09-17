Boluda Shipping compra el negocio de transporte marítimo y logística de Grupo Transfesa

La compañía Boluda Shipping, filial de transporte marítimo y logística internacional del grupo Boluda Corporación Marítima, ha adquirido el negocio de servicios ferroviarios de transporte intermodal de Grupo Transfesa.

Boluda ejecuta esta operación en el marco de su estrategia de expansión y sostenibilidad, que busca conseguir una diversificación de negocio más amplia. Con la compra del negocio de Grupo Transfesa, Boluda Shipping refuerza su red de servicios ferroviarios en la península Ibérica y, según ha informado la empresa, podrá ofrecer a sus clientes soluciones logísticas sostenibles puerta a puerta más respetuosas con el medio ambiente fomentando la utilización de los corredores verdes y contribuyendo a la reducción de las emisiones de CO2 y la huella de carbono.

Con este movimiento, resalta la empresa, Boluda Shipping no solo incrementa su capacidad operativa, sino que también diversifica su actual porfolio de servicios al cliente, integrando nuevas rutas y combinando modalidades de transporte más sostenibles. La operación incluye también el transporte para sectores industriales, así como las actividades de mantenimiento y servicios de maniobras y terminales que, hasta ahora, ejecutaba Grupo Transfesa.

Según Ignacio Boluda, presidente ejecutivo de Boluda Shipping, “el transporte ferroviario de mercancías se consolida como un medio de transporte sostenible y eficiente, situándose en el centro estratégico de nuestra logística intermodal”. "En Boluda Shipping reforzamos nuestros servicios al cliente con soluciones logísticas puerta a puerta más sostenibles, impulsando los corredores verdes y fomentando la creación de cadenas de suministro descarbonizadas", concluye el directivo.