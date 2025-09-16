El Gobierno eleva una décima el crecimiento de la economía española hasta el 2,7% en 2025

El Consejo de Ministros ha elevado este martes la previsión de crecimiento económico para 2025 en el marco de la revisión del cuadro macroeconómico, pese al complejo contexto internacional. En concreto, el Gobierno central muestra mayor optimismo que los principales casas de análisis y organismos internacionales, aumentando una décima el avance del Producto Interior Bruto (PIB) este año, hasta el 2,7%, según ha explicado en su comparecencia el ministro del ramo Carlos Cuerpo.

El cuadro macroeconómico es la hoja de ruta de la economía que elabora el Ejecutivo con previsiones de magnitudes como la evolución de los precios, la inversión o el gasto público. La medida más relevante de este documento es la previsión del PIB, que para este año de momento era del 2,6% y para 2026 del 2,2%-

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que, pese al "complejo contexto internacional", la economía española sigue presentando "signos claros de fortaleza" tanto a medio y largo plazo.

"Las perspectivas con respecto al crecimiento en este año 2025 han ido mejorando a lo largo de los últimos meses, como también ha pasado en los años anteriores", ha subrayado Cuerpo, que ha añadido que esta nueva previsión del 2,7% para 2025 es "prudente" respecto a lo que podría llegar a ser el cierre del año.

El ministro ha indicado que, con esa actualización al 2,7% para 2025, y con tasas de crecimiento continuadas por encima del 2% en los años siguientes, la economía española crecerá "muy por encima" de sus principales socios.

"Este año se espera que siga creciendo dos o tres veces por encima de nuestros principales socios y España, según los datos en el año 2024, fue la economía avanzada que más creció en el mundo y, según las previsiones para este año 2025, se espera que este siga siendo el caso. España liderará el crecimiento también entre las grandes economías mundiales", ha recalcado Cuerpo.

Para 2026, la previsión de crecimiento del Gobierno se mantiene en el 2,2%, mientras que para 2027 y para 2028 prevé que la economía española avance un 2,1% en cada uno de los dos ejercicios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedicó este lunes dedicó parte de su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialistaa ensalzar los logros económicos de España en los últimos años.

En este marco, aseguró que la economía española ha sido la que más ha crecido en 2023, en 2024 y "lo va a hacer también en 2025". "Tal es el dinamismo de la economía española", ensalzó el presidente del Ejecutivo.

El también secretario general del PSOE señaló que España es en la actualidad la economía de la Unión Europea "que más crece, la que más empleo crea y la cuarta que más reduce su deuda pública".

Así, recalcó que en lo que va de año se han creado 77.000 nuevas empresas en España y se han aumentado las exportaciones por valor de 2.000 millones de euros. "Se han superado todas las previsiones realizadas", aseguró.

Y con todos estos datos, Sánchez anunció que en el Consejo de Ministros se van a elevar las previsiones de crecimiento, algo que considera que es "todo un éxito de país" que hay que agradecer a las empresas, los trabajadores y las familias.

En todo caso, el presidente dijo ser "muy consciente" de que lo más relevante es que este dinamismo económico se traslade a una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo de aquellos que más necesitan del apoyo de lo público.

"Queda mucho por hacer, pero también es cierto que sin caer en la autocomplacencia hemos hecho mucho en favor de reducir la desigualdad, que es el principal problema de nuestro país", apostilló.