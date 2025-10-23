InPost sitúa a Andalucía como su primera comunidad española con tres centros logísticos,1.600 puntos de recogida y 623 'lockers'

La compañía InPost, especializada en logística de comercio electrónico, ha inaugurado una nueva nave en Córdoba, consolidando su presencia en Andalucía y situándola como la comunidad española con mayor presencia de la firma, con tres centros logísticos, más de 1.600 puntos de recogida y 623 'lockers'.

La apertura de Córdoba, que se suma a las instalaciones ya existentes en Sevilla y Granada, responde "al fuerte crecimiento de la compañía" en la región y tiene como objetivo "optimizar los tiempos de entrega y la frecuencia de envíos tanto para clientes finales como para empresas, además de mejorar la eficiencia de sus operaciones internas", destaca la empresa.

Con el nuevo centro de Córdoba y la apertura de una nave en Mallorca en el mes de junio, InPost ha generado 75 nuevos puestos de trabajo indirectos, "contribuyendo al empleo local y al desarrollo económico de las zonas en las que opera", asegura la compañía.

“La apertura de nuestra nave en Córdoba es otro paso más en nuestra vocación de ofrecer un servicio más ágil y sostenible en Andalucía, manteniendo nuestro compromiso con la eficiencia y la proximidad a los clientes”, explica Marc Vicente, CEO de InPost Iberia. “Este tipo de inversiones reflejan nuestra apuesta por un modelo logístico que combina tecnología, rapidez y sostenibilidad”, añade.

En el conjunto de España, la compañía cuenta actualmente con 17 almacenes, incluyendo tres 'hubs' propios y 14 agencias externas.

Fundada por el empresario polaco Rafal Brzoska en 2009 con la instalación de las primeras máquinas de recogida de paquetes en Cracovia, InPost cuenta con en la actualidad con una red de 90.000 establecimientos, incluyendo más de 57.000 'lockers' y más de 33.000 puntos 'pack' en nueves países (Reino Unido, Francia, Polonia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos).

También presta servicios de mensajería y logística a vendedores de comercio electrónico, donde suma unos 100.000 colaboradores. Solo en 2024, la empresa gestionó más de mil millones de envíos, mientras que en el primer trimestre de 2025, el volumen de paquetería alcanzó los 272 millones (+12% interanual).