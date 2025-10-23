Frutas y Verduras Eladio impulsa la producción de su línea gourmet ‘Calma Eladio’ tras facturar más de 30 millones en 2024

Un año más la llegada de la temporada otoñal trae ‘Calma Eladio’, línea Gourmet de Frutas y Verduras Eladio, una empresa familiar malagueña que comenzó hace casi 40 años como un pequeño negocio de barrio, pero se ha convertido en líder en distribución alimentaria en Andalucía tras facturar más de 31 millones de euros en 2024.

La marca hortofrutícola inicia la temporada de hojas caídas y calabaza con una clara estrategia de valor añadido tras anunciar la expansión de la producción de su línea gourmet ‘Calma Eladio’, un proyecto que, en palabras de la compañía, refuerza su compromiso con la excelencia gastronómica, la sostenibilidad y la agricultura de proximidad de la mano de una veintena de productores malagueños que cultivan con el mismo mimo y respeto con el que lo hacían generaciones pasadas.

Así, uno de los distintivos de la marca es su modelo de producción en colaboración con agricultores malagueños distribuidos en distintos puntos de la provincia. Trabajan la tierra priorizando el cultivo tradicional, de antaño, "sin químicos que alteren el tamaño ni la naturalidad de la fruta o verdura, recogida manual y envasado pieza a pieza", señalan. Para ello cuenta con más de 150 empleados en temporada alta y realiza más de 160.000 repartos al año.

En línea con sus estrictos estándares de producción, la firma eligió la finca de su colaborador desde 2017, Pepe Álvarez, y cuya filosofía se basa en producir frutas y verduras gourmet bajo demanda, respetando los ritmos naturales de la tierra, para la presentación de su línea gourmet 2025.

Durante el evento, el propietario de la firma, Eladio Rueda, destacó “la apuesta firme y creciente" por la línea ‘Calma Eladio’, con la que persigue un modelo de distribución basado en la exclusividad y la agricultura de kilómetro cero, asegurando la trazabilidad total del producto y ofreciendo el asesoramiento profesional de la empresa sobre el producto para que cumpla sus expectativas de calidad y servicio.

Diferenciación en el mercado

Desde la primera vez que fue lanzada en 2022, ‘Calma Eladio’ se ha consolidado como un referente en el sector con un doble impacto: ofrecer productos de primer nivel cultivados bajo demanda a hosteleros y amantes de la alta cocina, y asegurar un pago justo a los agricultores locales, favoreciendo la subsistencia y la economía de la provincia.

En esta temporada otoñal, la línea añade a su catálogo productos como pitahayas, higos, chirimoyas, mangos, membrillos, fresas, tomates Daniela, peras y cherrys y una amplia gama de hortalizas representativas, surtiendo a hosteleros, mayoristas, hoteles y grandes empresas en todo el territorio nacional.

Actualmente, Eladio colabora con productores en Coín, Alhaurín el Grande, Antequera, Ronda, Zafarraya, Motril, Estepona, Pizarra, Campanillas, Manilva, Algarrobo, Alfarnate, Vélez Málaga, El Morche y Maro; y distribuye más de 80 referencias a lo largo del año.