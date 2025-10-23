La lona bonita de un banco

En tiempos las entidades financieras recurrían a los animalitos en sus anuncios y en la elección de sus símbolos para generar la mejor imagen. ¿Recuerdan el elefante azul, el cerdito rosa o el canguro tanto en publicidades de España como del extranjero? Se trataba de fabricar mensajes positivos, alegres, que generaran optimismo y buenas sensaciones, máxime si se estaba en tiempos de crisis. El otro día nos topamos con un edificio en obras en el barrio de Los Remedios de Sevilla donde han colocado una lona publicitaria. Aprovechando los trabajos, la comunidad de vecinos hace caja. Y además gana el paisaje. Se trata de una lona muy bien diseñada, una suerte de tapiz o dosel con una decoración que recuerda a las que usan tantísimas hermandades andaluzas en sus cultos. La entidad es Eurocaja Rural, con sede en Toledo. Y se ve que han querido caer de pie. Hasta hacen publicidad de la lona en las redes sociales. "Verde, albero, lacerías... y mucho corazón". Se han esmerado con motivo de la apertura de la primera oficina. Sin entidades financieras no hay paraíso. Sin publicidad no se existe.