Kik, la cadena alemana de moda 'low cost', terminará el año con 21 establecimientos en Andalucía

Kik, el minorista alemán de low cost especializado en moda, cerrará 2025 con un total de 21 establecimientos en Andalucía, tras su llegada a Sevilla hace tan solo tres años. Fundada en Alemania hace 25 años, Kik cuenta hoy con más de 2.600 sucursales en su mercado de origen y ha logrado expandirse a trece países europeos: Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. El objetivo a largo plazo es alcanzar los 5.000 establecimientos en Europa. A nivel económico, genera una facturación neta anual de 2.400 millones de euros.

Actualmente, Kik cuenta con tres tiendas en la provincia de Cádiz (San Fernando, Chiclana y Jerez de la Frontera); nueve en Sevilla (dos en la capital, además de San Juan de Aznalfarache, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Camas, Gines, Dos Hermanas y Osuna); tres en Granada (Loja, Pulianas y una en la capital) y una en Málaga capital.

A esta red se sumará el nuevo establecimiento del Polígono Industrial Palmones, en Guadacorte, pedanía de Los Barrios (Cádiz), cuya apertura está prevista para hoy. Con una superficie de venta de aproximadamente 660 metros cuadrados, los clientes encontrarán una gran selección de moda para mujer, hombre y niño, además de accesorios para el hogar, artículos de regalo y otros productos de uso cotidiano. En la inauguración, el 5 de septiembre, los asistentes podrán disfrutar de promociones especiales y descuentos para sus próximas compras. La tienda abrirá de lunes a sábado, de 09:30 a 21:30 horas.

Asimismo, Kik tiene prevista la apertura de otra tienda en Dos Hermanas (Sevilla) a finales de mes. Además, el calendario de nuevas aperturas incluye Morón de la Frontera (Sevilla) en octubre y Jaén en noviembre, completando así los 21 puntos de venta en la comunidad.

En España roza ya las 60 tiendas, con una nueva inauguración también este viernes en Alaquàs, municipio situado en la parte central de la comarca de la Huerta Sur, en la provincia de Valencia.

En las tiendas ya operativas en Andalucía trabajan actualmente 124 empleados y, siguiendo la media habitual de contrataciones, se prevé la incorporación de unas 30 personas adicionales de aquí a final de año para atender las nuevas aperturas.

A nivel internacional, la compañía roza los 30.000 empleados y subraya la empresa que “el éxito radica en las personas que forman parte del proyecto, valorando no solo la experiencia profesional, sino también la personalidad y la capacidad de integrarse en un entorno de trabajo cohesionado y estable”.

En cuanto a su oferta, más allá de la moda asequible para toda la familia, que constituye el grueso de las ventas, las tiendas Kik incluyen una amplia gama de productos de uso diario: decoración, accesorios, juguetes y artículos de belleza. Esta variedad ha conseguido atraer a consumidores de todas las edades que buscan calidad a precios ajustados.

Por último, Kik refuerza su compromiso con el cumplimiento de estándares sociales y medioambientales en toda su cadena de suministro. La compañía sostiene que su propuesta se basa en demostrar que “lo asequible y lo justo pueden ir de la mano”, participando activamente en redes internacionales que trabajan por una mayor transparencia y responsabilidad en el sector textil.