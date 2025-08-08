La malagueña MuscleCult da el salto internacional de la mano de Temu

Expandirse a nivel internacional es el reto de muchas pequeñas y medianas empresas que desde comienzos humildes y a nivel local ven como se abre una puerta hacia nuevos mercados gracias a su buen hacer y la confianza de sus clientes. Es lo que le ha pasado a la firma malagueña MuscleCult Central, que cuenta con la tienda física de nutrición deportiva más grande del país y que tras 16 años de trayectoria en el mercado ha visto cómo la plataforma de comercio electrónico Temu, le ha abierto la posibilidad de proyectarse a mercados en el extranjero.

“Temu representó una oportunidad única para ampliar nuestra presencia y conectar con consumidores jóvenes”, afirma el CEO de MuscleCult, Francisco Conde, y es que el modelo de negocio de la plataforma permite esa expansión con un coste bajo y una logística ágil. La compañía calcula que en Europa, hasta un 80% de sus ventas se gestionarán con distribución local, lo que mejorará los tiempos de entrega. “Confiamos en que Temu será un pilar fundamental en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo”, asegura Conde respecto a un acuerdo que entraba en vigor el pasado mes de marzo y sin una fecha de finalización establecida. “Estamos entusiasmados con el futuro y con las oportunidades que están por venir”, sentencia.

MuscleCult Central, que comenzaba su andadura centrada en productos para mejorar el rendimiento físico y que actualmente factura unos ocho millones de euros anuales, ha ido modificando su enfoque y virando hacia un estilo de vida saludable, siempre manteniendo su compromiso con la producción local, ya que todos sus productos se fabrican en España, utilizando proveedores nacionales, dando respuesta así a una creciente demanda por la trazabilidad y la responsabilidad social.

Exterior de una de las tiendas físicas de MuscleCult. / M. H.

La firma cuenta con hasta 14 tiendas físicas en toda la provincia de Málaga. La mayoría y la más grande de ellas en la capital, pero también está presente en Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Marbella y Fuengirola, dando trabajo a 35 personas.