Masaltos.com amplía su capacidad logística con puntos de entrega de conveniencia en toda Europa

Masaltos.com, la marca sevillana especializada en calzado con alzas para hombre, ha dado un paso decisivo en la modernización de su sistema logístico al incorporar puntos de entrega de conveniencia —también conocidos como Access Point o Delivery Point— en toda la Unión Europea. Esta nueva modalidad permite a los clientes recoger sus pedidos en taquillas inteligentes o establecimientos asociados, sin necesidad de estar en casa ni depender de horarios de reparto.

La iniciativa responde a una tendencia creciente en el comercio electrónico europeo, donde el modelo de entrega Out Of Home (OOH) se consolida como alternativa preferente frente al reparto domiciliario. En países como Polonia, el 40% de las compras online ya se entregan en puntos de conveniencia, mientras que Alemania y Reino Unido alcanzan cuotas del 30% al 35%. España, Francia e Italia se sitúan entre el 15% y el 25%, con un crecimiento sostenido del 35% en los últimos dos años.

“Nuestro objetivo es que el cliente reciba su pedido como quiera y donde quiera. Con los puntos de conveniencia, eliminamos la barrera del horario y aportamos más autonomía al proceso de compra”, afirma Antonio Fagundo, director general de Masaltos.com.

En esa línea se emarcan también las alianzas que la compañía anunció en abril de este año por las que se incorporó al catálogo de dos actores principales en el comercio electrónico: las aisáticas Shein y Temu. Vender en esos marketsplace le dará acceso a un mercado de más de quinientos millones de nuevos consumidores en todo el mundo, según ha destacado la empresa familiar.

La decisión de Masaltos.com de usar puntos de conveniencia también encaja en esa estrategia de adaptación a las nuevas demandas del consumidor digital, que busca flexibilidad, rapidez y eficiencia. Según estudios recientes citados por la compañía, el 82% de los usuarios elige esta opción para evitar entregas fallidas, el 75% por su menor coste respecto al envío estándar, y el 55% por la libertad horaria que ofrece. Además, los plazos de entrega se mantienen entre 24 y 72 horas, igual que en los servicios tradicionales.

Más de 30.000 puntos disponibles en España

La red de puntos de recogida en Europa supera los 60.000 en países como Alemania, Reino Unido o Polonia. En España, hay más de 30.000 puntos activos, distribuidos entre taquillas automatizadas y comercios colaboradores. Esta infraestructura permite que los clientes de Masaltos.com puedan recoger sus zapatos con alzas en el lugar que les resulte más cómodo, sin depender de estar en casa ni de coordinar horarios con el repartidor.

Masaltos.com, con más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como referente internacional en calzado con alzas, ofreciendo una solución discreta y elegante para ganar hasta siete centímetros de estatura. Su catálogo incluye desde zapatos clásicos de vestir hasta zapatillas deportivas, botas y sandalias, todos elaborados con materiales de alta calidad y diseño ergonómico.

La entrega en puntos de conveniencia no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también reduce el impacto medioambiental. Al evitar rutas domiciliarias, se disminuyen las emisiones de CO₂ y se optimiza la eficiencia logística, contribuyendo a un modelo de comercio más sostenible.

Reconocimiento a la proyección internacional

Este avance logístico se suma a un año especialmente destacado para Masaltos.com, que ha sido galardonada con el Silver Ecommerce Awards 2025 en la categoría Mejor Estrategia de Internacionalización. El premio, otorgado por Marketing4eCommerce en una gala celebrada recientemente en el Auditorio ICEX de Madrid, reconoce la capacidad de la empresa para adaptar su modelo de negocio a múltiples mercados internacionales.

El jurado valoró especialmente la atención multilingüe en nueve idiomas, la operativa logística eficiente fuera de España, las opciones de pago localizadas y las campañas de marketing adaptadas a cada país, lo que ha permitido que Masaltos.com exporte el 70 % de su producción. La compañía vende sus productos en más de 120 países, cuenta con una distribuidora en Japón y está presente en más de 20 marketplaces europeos y americanos.

Este reconocimiento se suma a otros galardones obtenidos en años anteriores, como el Premio a la Mejor Estrategia en Marketplaces (2020) y el Silver Ecommerce Awards a la Mejor Estrategia Cross Border (2017), lo que consolida a Masaltos.com como una marca con fuerte proyección global y liderazgo en el sector del calzado para mejorar la altura.

Innovación, servicio y excelencia

Fundada en Sevilla en 1993, Masaltos.com ha sido pionera en combinar un producto innovador con una estrategia digital sólida. Su modelo de negocio se basa en la venta online, la atención personalizada y una apuesta constante por la innovación en marketing y experiencia de usuario.

La incorporación de los puntos de conveniencia refuerza esta filosofía, alineándose con las nuevas exigencias del consumidor europeo y con los estándares de excelencia que han llevado a la marca a ser reconocida como una de las más destacadas del comercio electrónico español.