Bon Natura compra por 9,2 millones Agrícola Davial, propietaria de una finca en Sevilla

La empresa Bon Natura, administrada por Luis Alarcón de Francisco, consejero de Insur, ha adquirido la totalidad de las acciones de la compañía Agrícola Davial por 9,2 millones de euros. Con esta operación, Bon Natura se hace con una finca agrícola en el término municipal de Carmona (Sevilla), propiedad de Agrícola Davial, según se recoge en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Bon Natura participa de forma directa o indirecta en 21 compañías de España, Francia y Portugal, entre ellas la cotizada sevillana Inmobiliaria del Sur (Insur), donde Luis Alarcón es consejero dominical al contar con un 5,23% de la promotora presidida por Ricardo Pumar, según Insight View, de Iberinform. Además, Bon Nature tiene el 100% de Anina Zufre, Agrícola Expal 2017, Casabelen, Finca Casabuena, Finca La Salchicha, Finca Matagorda, Hacienda San Andrés o Arroz los Poblados (dedicada al cultivo de ese cereal).

Por otra parte, Bon Natura tiene participaciones del 50% o inferiores en sociedades inmobiliarias como IDES Boadilla Garden Residencial, Parque Empresarial Martiricos, Madrid Manzanares, Pacífico Patrimonial o Residencial Los Monteros, Atenea Living o Bermes Residencial, empresas cuya actividad princial es la adquisición de terrenos en Málaga, Marbella, Madrid, Dos Hermanas o Sevilla, entre otras ciudades, para su promoción inmobiliaria y posterior venta. En algunos de esos vehículos de promoción participa en joint venture con Insur, según la CNMV.

La compañía Bon Natura facturó el pasado año 177 millones de euros, un 4,4% más, motivado por el incremento de ventas de productos de alimentación y la mejora de la producción agrícola. La firma ganó casi 25 millones de euros, un 27% más que el ejercicio anterior. La firma, que tiene unos fondos propios de 166 millones de euros, está muy saneada, ya que apenas cuenta con deuda a largo o corto plazo con entidades financieras ni empresas del grupo.

Entre sus ingresos figuran arrendamientos de inmuebles, entre ellos locales comerciales no sólo en Andalucía, sino también en Lisboa (Plaza de Figuera). En el área metropolitana de Sevilla cuenta actualmente con locales arrendados en Alcalá de Guadaíra y Mairena del Aljarafe, y en la capital andaluza en las avenida de República Argentina o Buhaire, calles Arfe o Gonzalo Bibalbo. Algunos de sus activos inmobiliarios los compró a la promotora Insur, como un local comercial Sevilla adquirido por un total de 2,25 millones de euros en 2023, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la cotizada.