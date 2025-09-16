Nestlé adelanta el nombramiento como presidente del español Pablo Isla a octubre

El grupo de alimentación Nestlé ha decidido adelantar el nombramiento de Pablo Isla como presidente de la compañía al próximo 1 de octubre. La multinacional suiza tenía previsto hacer este cambio para sustituir en el cargo a Paul Bulcke en abril de 2026, tras la junta de accionistas prevista en esa fecha.

"Este es el momento adecuado para que me haga a un lado y acelere la transición prevista, permitiendo a Pablo y Philipp [Navratil, consejero delegado desde este mes] impulsen la estrategia de Nestlé y guíen a la empresa con una perspectiva renovada"avanzar en la estrategia de Nestlé y guiar a la compañía con una perspectiva fresca", ha señalado Bulcke, que ha tomado la decisión de dejar el cargo con antelación, según la nota oficial de la firma de Vevey (Suiza). El todavía presidente del mayor grupo de alimentación del mundo afirma confiar "plenamente" en la nueva dirección.

Isla, ex presidente de Inditex y actual vicepresidente de la firma, ha expresado su "más sincera gratitud" al presidente saliente por su liderazgo y su dedicación a Nestlé. "La sabiduría y el compromiso de Paul han dado forma a la empresa y han sentado las bases de nuestro próximo capítulo", asegura.

El consejo de administración ha decidido nombrar a Paul Bulcke presidente honorario "en reconocimiento a su prolongado y dedicado servicio a la empresa". En paralelo, Dick Boer ha sido nombrado consejero independiente principal y vicepresidente del consejo de administración, cargos que serán efectivos a partir del 1 de octubre, mientras que Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch ha sido nombrada vicepresidenta del máximo órgano de gobierno.

El adelanto del nombramiento de Pablo Isla como presidente tiene lugar apenas dos semanas después del de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado de la firma tras el despido fulminante de Laurent Freixe por infringir el código de conducta empresarial al no revelar una relación sentimental con una subordinada directa, una investigación supervisada por Bulcke e Isla.

Isla presidió Inditex entre 2011 y 2022, y también ocupó el puesto de consejero delegado entre 2005 y 2011, sucediendo en ambos cargos al fundador de la firma, Amancio Ortega.