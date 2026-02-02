El nuevo CEO de MP Ascensores contará con 20 millones de euros para nuevas compras de empresas

MP Ascensores afronta una nueva etapa con el nombramiento de un nuevo CEO. El consejo de administración de MP ha aprobado el nombramiento de Rafael Ruiz Nieto (Sevilla, 1974) como CEO de MP Ascensores en sustitución de Eugenio Barroso (Sevilla, 1963). El cambio se produjo el 27 de enero de 2026, en el marco de un proceso de sucesión planificado para garantizar un relevo generacional ordenado y la continuidad del plan estratégico de la compañía, según ha comunicado la compañía.

Rafael Ruiz Nieto, vinculado a MP desde 1999 y hasta ahora director general adjunto, asume la máxima responsabilidad ejecutiva "con el objetivo de impulsar una nueva etapa de crecimiento rentable, apoyada en los valores que definen a la organización: seguridad, innovación, cercanía, integridad y excelencia".

Barroso ha sido CEO y director general de Ascensores durante más de 13 años, aunque su vinculación a MP Ascensores se remonta a 1992, cuando fue nombrado director de ventas del grupo. El hasta ahora CEO de MP Ascensores, Eugenio Barroso, continuará vinculado a la compañía pero no ya en primera línea ejecutiva. Seguirá como consejero pero con un rol no ejecutivo, centrado en el apoyo institucional, la transferencia de conocimiento y la representación corporativa, facilitando una transición gradual y alineada con el futuro del grupo. Dentro de un año y medio irá desvinculándose de MP Ascensores de forma paulatina, según fuentes de la compañía consultadas por El Conciso.

MP Ascensores es una compañía industrial y de servicio especializada en soluciones de elevación, con una facturación superior a 178 millones de euros (un 6,5% más que el año anterior), más de 1.200 empleados y operaciones en más de 100 países. Del total de la facturación de 2025, 95 millones correspondían a la división de ascensores y 83 millones al servicio de instalación y mantenimiento de los equipos. Ese volumen de negocio le convierte en el octavo operador integrado de ascensores en Europa, ya que los diseña, fabrica, instala y los mantiene.

El plan estratégico del grupo 2025-2027 apunta a una facturación de 200 millones de euros en dos años, un 12% más que actualmente. La empresa firmó un acuerdo de financiación con cinco bancos para desplegar ese plan estratégico, enfocado en el crecimiento rentable, el aumento de su productividad, la excelencia operativa y la transformación digital. Ese acuerdo le ha permitido obtener 60 millones de euros de financiación, de los cuales 40 millones han ido al pago de deuda y otros 20 millones permitirán a la compañía seguir invirtiendo en nuevas adquisiciones. Su última compra fue Europa Lift en 2023, una empresa belga contratada por el metro de Varsovia.

Por otra parte, en enero de 2025 YugX Lifts Private Limited (“YugX”), la marca emergente de ascensores premium de la India, firmó oficialmente una alianza estratégica con MP Ascensores, uno de los principales fabricantes de ascensores de Europa con sede en Sevilla, España. Esta colaboración marca la entrada formal de MP en el mercado indio. En virtud de ese acuerdo, YugX representará y distribuirá toda la gama de sistemas de ascensores de MP en India, ofreciendo soluciones para proyectos residenciales, comerciales y de infraestructuras.