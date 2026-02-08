Puente anuncia en Riad una operación de 2.800 millones que garantiza a Renfe en Haramain hasta 2038 y la compra de 20 trenes a Talgo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado en Riad una operación superior a 2.800 millones de euros para las empresas españolas en Arabia Saudí: la continuidad de Renfe como operadora de la línea de alta velocidad Meca–Medina hasta 2038 y la adquisición de 20 nuevos trenes fabricados por Talgo. El ministerio ha atribuido este resultado al acuerdo cerrado tras el encuentro del ministro con su homólogo saudí, Saleh bin Nasser Al‑Jasser, un paso que, según la versión oficial, consolida la presencia del sector ferroviario español en un mercado donde la explotación del proyecto Haramain se ha convertido en una referencia internacional.

En la reunión celebrada en la capital saudí se hizo pública una adenda al contrato que extiende la operación de Renfe desde 2033 a 2038. El ministerio ha detallado que la facturación anual del consorcio por los servicios de operación y mantenimiento asciende a unos 300 millones de euros, de modo que la ampliación por cinco años implicará una cifra próxima a 1.500 millones. El Gobierno sostiene que este movimiento garantiza la continuidad del operador español en uno de los proyectos ferroviarios más relevantes del exterior y refuerza el peso de Talgo en un mercado donde ya opera 35 trenes de alta velocidad.

Según el comunicado, Puente ha insistido en que las compañías españolas vinculadas al sector ferroviario “son punteras en el mundo, tanto a nivel de construcción de la infraestructura como de calidad en la explotación del servicio”. El ministro ha definido la operación como “fundamental para las empresas españolas, porque garantiza la continuidad de Renfe al frente del proyecto y supone un impulso para la actividad comercial de Talgo”.

El comportamiento de la línea y el papel de Renfe

El proyecto Haramain incluye la construcción y la explotación de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre La Meca y Medina. Renfe supera los 1.000 empleados en el país, con un tercio de mujeres y una presencia femenina que roza la mitad en el colectivo de conducción. La empresa pública subraya que fue pionera en incorporar a mujeres a la conducción de trenes de alta velocidad en Oriente Medio, un aspecto reiterado en la documentación oficial.

Los resultados operativos de 2025 reforzaron esta posición: la línea alcanzó cerca de 10 millones de viajeros, por encima de los 9,1 millones de 2024, lo que evidencia, según el ministerio, la tendencia al alza de la demanda en el corredor Meca–Medina. El récord de pasajeros se ha convertido en uno de los argumentos centrales del Gobierno para explicar la decisión saudí de extender la operación del consorcio español.

La compra de 20 nuevos trenes por valor de 1.332 millones

El anuncio de la ampliación del contrato se acompaña de un nuevo pedido a Talgo, que suministrará 20 trenes adicionales valorados en 1.332 millones de euros. Cada unidad estará formada por 13 coches y tendrá capacidad para más de 400 pasajeros. La operación incrementa la flota actual de 35 trenes que ya circulan en la línea saudí a una velocidad comercial máxima de 300 km/h.

El ministerio ha encuadrado esta venta dentro de la estrategia saudí de reforzar la capacidad del corredor de alta velocidad y ha señalado que la experiencia acumulada por la compañía española en el país, junto con el comportamiento de los trenes ya en servicio, ha sido determinante para la adjudicación del contrato.

Dos memorandos con Arabia Saudí para cooperación en movilidad y aviación

Puente ha firmado además dos memorandos de entendimiento con el Gobierno saudí. El primero aborda ámbitos relacionados con la movilidad del futuro: digitalización, innovación en el transporte y mejora de la intermodalidad. Para ello, se establecerán intercambios de expertos, simposios, programas de formación y actividades de transferencia de conocimiento. El segundo memorando se centra en la aviación civil y cubre materias de seguridad, sostenibilidad medioambiental, control y auditorías, así como aspectos relacionados con la experiencia de los pasajeros.

El ministerio asegura que estos acuerdos ampliarán los espacios de colaboración entre ambos países en materia de transporte y reforzarán la interlocución institucional en los ámbitos ferroviario y aeronáutico, un objetivo que el titular de Transportes presenta como estratégico para la proyección internacional de la industria española.