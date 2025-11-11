La sevillana Isotrol renueva su cúpula para impulsar la hoja de ruta 2030 en crecimiento y expansión internacional

La tecnológica sevillana Isotrol, especializada en soluciones digitales para la gestión de activos energéticos, ha nombrado a Conrado Espi como nuevo director general, una incorporación que marca un paso relevante en la evolución organizativa de la empresa y refuerza la ejecución del Plan Estratégico 2030, cuyos ejes centrales son la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y la internacionalización, según ha informado este martes en un comunicado.

Por su parte, Manuel Losada, hasta ahora Chief Executive Officer (CEO), asume a partir de este momento la Dirección de Relaciones Estratégicas, desde donde continuará "impulsando el desarrollo corporativo, las alianzas institucionales, acelerará la expansión internacional y garantizará el cumplimiento de la hoja de ruta del Plan Estratégico 2030, que él mismo ha potenciado durante los últimos meses". Ambos reportarán al Consejo de Administración y trabajarán de forma "coordinada, complementaria y cercana".

Con este paso, la empresa explica en la nota que "consolida una estructura de liderazgo adaptada a su nueva etapa, en la que Manuel Losada mantiene el foco en la expansión de la empresa, las relaciones estratégicas, institucionales y corporativas, mientras que Conrado Espi acometerá la gestión operativa y la transformación, un tándem que une liderazgo e innovación para acelerar la nueva etapa de crecimiento y competitividad de Isotrol".

“Isotrol afronta una nueva etapa que refuerza nuestra capacidad de gestión y consolida la visión que venimos construyendo estos últimos años. Este paso nos permitirá avanzar en la ejecución del Plan Estratégico y seguir creciendo como organización sin perder la visión de futuro que nos ha traído hasta aquí”, subraya Manuel Losada.

“Asumo con ilusión la responsabilidad de liderar esta siguiente etapa. Nuestro objetivo es transformar el crecimiento de Isotrol a través de la innovación, de reforzar la gestión del día a día y de consolidar la posición de la compañía en los mercados internacionales. Es una evolución natural que nos permitirá ser más ágiles, más eficientes y seguir construyendo sobre una base tecnológica de gran valor”, destaca Conrado Espi.

Experiencia, innovación y gestión

Conrado Espi cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección empresarial, innovación y transformación de negocio en entornos internacionales y de alta exigencia. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en The Boston Consulting Group y en el Grupo Mutua Madrileña, donde fue director del Servicio de Estudios Económicos, director de Diversificación de Negocio y Subdirector General de Movilidad.

Además, ha sido presidente ejecutivo de Centauro Rent a Car, Founder & Managing Director de Voltio Carsharing y miembro del consejo de empresas tecnológicas como Movo (Cabify) y World Wide Mobility. Es Licenciado en Economía y Máster en Finanzas por el CEMFI (Banco de España), habiéndose formado complementariamente en la London School of Economics.

“Isotrol es una compañía con una base tecnológica sólida y un propósito muy claro”, apunta Espi. “Mi objetivo es impulsar la transformación operativa y consolidar la innovación como palanca de crecimiento, asegurando que el talento, la experiencia y la tecnología de la compañía se traduzcan en resultados tangibles”, añade.

Fortalecer la expansión

Por su parte, y en su nueva responsabilidad, Manuel Losada desempeñará un papel "clave" en la ejecución del Plan Estratégico 2030, centrándose especialmente en el crecimiento corporativo, las alianzas y las relaciones institucionales.

Manuel Losada es Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla y Executive MBA. Cuenta con una amplia trayectoria internacional en países como EEUU, Dinamarca y Suecia, y una larga experiencia en los sectores energético y tecnológico. Antes de incorporarse a Isotrol, ocupó puestos directivos en Telvent y Schneider Electric.

Desde su llegada a Isotrol en 2017, primero como director de Operaciones y posteriormente como CEO, Losada ha liderado los primeros pasos de internacionalización de la compañía y el desarrollo de productos tecnológicos de alto valor añadido bajo la marca Bluence y la entrada del grupo global de gestión de activos alternativos Tikehau Capital, en 2022, operación que marcó un hito en la expansión global de la tecnológica.

“Esta nueva organización va a permitir que, a partir de ahora, me centre en desarrollar al máximo nivel las capacidades de la compañía para situarla en una posición de crecimiento sostenido, fortaleciendo las relaciones institucionales, estratégicas y con posibles socios”, concluye Losada.