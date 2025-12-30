Andalucía lidera el reparto de ayudas para almacenamiento energético a gran escala, con 354 millones a 31 proyectos

Andalucía lidera a nivel nacional el reparto de ayudas a proyectos de inversión en almacenamiento energético a gran escala, con una aportación de fondos Feder de 354,47 millones de euros para un total de 31 iniciativas, según consta en la resolución de asignación de subvenciones publicada este martes por Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y consultada por este diario.

Con este montante, la comunidad andaluza obtiene el mayor montante de España de la convocatoria, con más del 43% de los recursos asignados, al tiempo que también se sitúa a la cabeza en número de proyectos, con casi una cuarta parte del global nacional. Por tipologías, destacan, sobre todo, las iniciativas de hibridación, con 13 y 164,85 millones de euros, seguidas por las baterías standalone (siete y 101,89 millones) y, en menor medida, el almacenamiento térmico (diez, con 49,97 millones en ayudas) y los bombeos (una, con 37,74 millones).

En el conjunto nacional, son 126 proyectos seleccionados a los que se asignarán un total de 818,3 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027). El éxito de la convocatoria, con 1.750 solicitudes recibidas, ha obligado a incrementar finalmente en casi un 17% la dotación de 700 millones prevista inicialmente.

Entre los beneficiarios destacan, sobre todo, los proyectos de almacenamiento hibridado, con 69 expedientes, seguido por las baterías standalone (39) y, en menor medida, el almacenamiento térmico (15) y los bombeos (3). En total, sumarán 2,2 GW de potencia adicional y 9,4 GWh de capacidad de almacenamiento.

Las tecnologías renovables que participan en los proyectos de almacenamiento hibridado son, predominantemente, la solar fotovoltaica (38) y eólica (18). Hay también nueve iniciativas con hibridación termoeléctrica y las cuatro restantes combinan el almacenamiento con generación fotovoltaica y eólica a la vez.

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones será de 36 meses desde la concesión definitiva de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029.

Reparto por CCAA

El objetivo de los fondos europeos Feder es fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea reduciendo las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones. El Ministerio explica que "la manera de corregir esos desequilibrios es mediante la financiación de inversiones estructurales en los territorios menos favorecidos, promoviendo un desarrollo sostenible y afrontando los retos medioambientales".

"Por esta razón las ayudas para proyectos de almacenamiento energético partían de un presupuesto asignado por comunidades autónomas, con mayor dotación a aquellas consideradas menos desarrolladas o en transición", detalla el Miteco.

Así, la selección definitiva de los proyectos beneficiarios se ha realizado según el presupuesto asignado a cada CCAA, separando los proyectos elegibles por tipo de almacenamiento y ordenando por puntuación, en una primera ronda, hasta agotar el presupuesto. Allí donde han quedado excedentes, la cantidad se ha repartido en segunda ronda entre el resto de los proyectos de la región, ordenados por la puntuación obtenida inicialmente. En tercera ronda los expedientes han competido por el presupuesto excedentario en cada zona de transición.

Andalucía, a la cabeza

Como resultado de esta mecánica, y una vez examinadas todas las alegaciones, Andalucía acogerá 31 proyectos, la Comunitat Valenciana 15 y Galicia 11, entre las más destacadas. Les siguen Castilla-León (10) y Cataluña y Canarias, ambas con 9. Extremadura y Castilla-La Mancha desarrollarán 8 cada una, y 7 Aragón y Comunidad de Madrid, respectivamente. El resto se reparte entre Cantabria, Asturias, Murcia, País Vasco y Baleares.

Para facilitar la puesta en marcha de los proyectos los beneficiarios podrán solicitar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) anticipos de hasta el 100% del importe de la ayuda concedida, de acuerdo con las condiciones reflejadas en las bases de la convocatoria.

Este impulso al desarrollo del almacenamiento energético "contribuirá a asegurar la transformación del sistema energético para que sea más flexible, robusto y resiliente", destaca el Gobiern, al tiempo que destaca que, "con el refuerzo de esta tecnología, se logrará también una mayor penetración de las fuentes de energías renovables en el sistema eléctrico español, ya que el almacenamiento actúa como un elemento habilitador y de gestión de las mismas.

Menor coste de la energía

Asimismo, el Ejecutivo valora que "se espera que el incremento de este tipo de instalaciones y la mejora de la disponibilidad de las fuentes renovables redunden en menores costes de la energía".

Las ayudas "reducirán al mismo tiempo la dependencia de España de los combustibles fósiles, al incrementar la participación renovable en el mix eléctrico, haciendo frente a la crisis climática, en línea con lo establecido tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como por el Plan REPower EU", añade el ministerio del ramo.