Iberdrola eleva el beneficio hasta 6.231 millones en 2025 impulsada por Redes

Iberdrola cerró 2025 con un aumento sólido del beneficio ajustado gracias al crecimiento de su actividad regulada.

El grupo presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unas cuentas que reflejan un beneficio neto ajustado de 6.231 millones, un 10% más que un año antes, y un beneficio reportado de 6.285 millones, un 12% superior al ejercicio previo, según el documento oficial. La empresa explicó que la cifra final estaría por encima de 6.700 millones si las plusvalías no se hubieran aplicado a los ajustes de Generación y Clientes. El incremento del resultado se apoyó en la contribución de las Redes, en la mejora de la eficiencia operativa y en una generación de caja récord.

Redes sostiene el crecimiento con más base de activos y mejores tarifas

El Ebitda ajustado alcanzó 15.684 millones, un aumento del 3% respecto a 2024, tras descontar los efectos extraordinarios que figuran en las cuentas remitidas. La división de Redes impulsó ese resultado con una subida del 21%, un crecimiento ligado a la mayor base de activos regulados, a la consolidación total de ENW desde marzo y a los ajustes favorables de tarifas en Estados Unidos y Brasil. El documento indica que la base de activos regulados asciende ya a 51.000 millones, un 12% más que el año anterior, lo que refuerza la visibilidad del negocio regulado en los principales mercados del grupo.

El desempeño de Generación y Clientes se situó por debajo del año previo: el Ebitda ajustado cayó un 10% debido a menores precios en España y Reino Unido, a los costes de servicios complementarios en Iberia y al impacto de la rotación de activos. La compañía incorporó 2.700 MW de nueva capacidad y elevó la producción renovable un 5,9%, con un incremento del 39% en la generación eólica marina.

Más inversión y más caja en un ejercicio de transformación

El ejercicio estuvo marcado por un avance en la ejecución del plan estratégico. Las inversiones totales ascendieron a 14.460 millones, de las que casi dos tercios se concentraron en Redes para atender el aumento previsto de la demanda y la expansión de la infraestructura eléctrica. El grupo destinó 8.975 millones a este negocio y 5.260 millones a Generación y Clientes, repartidos entre tecnologías eólica, solar, almacenamiento y actividad comercial.

La compañía reforzó además su perfil financiero gracias a una generación de caja operativa de 12.811 millones, un 8,2% más, y a la reducción de la deuda neta ajustada, que se situó en 50.200 millones tras disminuir en 1.500 millones. La mejora de los ratios se apoyó en el crecimiento del FFO, en la ampliación de capital y en el plan de rotación de activos y alianzas. El FFO sobre deuda neta ajustada alcanzó el 25,5%, mientras que la ratio deuda neta ajustada sobre Ebitda bajó a 3,02 veces.

Mayor retribución al accionista y una cartera de proyectos asegurada

El consejo propondrá a la junta un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, lo que elevaría la remuneración total de 2025 a 0,680 euros por título, un 6,3% más que en 2024. El total abonado durante el ejercicio fue de 4.500 millones, según el documento.

La compañía destacó que tiene vendida prácticamente el 100% de la producción disponible de 2026 mediante contratos regulados, PPAs y acuerdos con clientes. El grupo añadió 2.710 MW en 2025, cuenta con 4.679 MW en construcción y dispone de una cartera madura adicional de más de 9.000 MW hasta 2028.

El avance en la electrificación continúa siendo el eje de la estrategia. El grupo cerró el año con reservas hidroeléctricas superiores a 9 TWh, mantiene una capacidad de almacenamiento de 10.200 GWh y dispone de 7.500 GWh adicionales en desarrollo. La transformación industrial también se refleja en el empleo: Iberdrola sumó 4.500 nuevas contrataciones hasta alcanzar una plantilla de 45.400 personas, con compras a proveedores que sostienen cerca de 500.000 empleos.

Espera una 2026 con mayor beneficio

El documento presentado ante la CNMV sitúa el beneficio neto ajustado previsto para 2026 por encima de 6.600 millones, lo que prolongaría la senda de crecimiento iniciada en ejercicios anteriores. El grupo confía en aumentar la rentabilidad del negocio regulado, mantener una inversión selectiva en generación y sostener la calificación crediticia BBB+. La compañía subraya que su estrategia avanza incluso por delante del plan, al sumar 1.000 millones adicionales de beneficio neto en solo dos años.

Iberdrola se reivindica como líder global en infraestructura eléctrica tras un ciclo de 25 años en el que ha multiplicado por diez su capitalización y ha ejecutado un modelo basado en redes, generación competitiva y suministro a clientes en mercados con calificación alta. El ejercicio 2025 consolida esa posición con más inversión, menos deuda y una mayor capacidad para capturar las oportunidades de la electrificación en Europa, Estados Unidos y Iberoamérica.