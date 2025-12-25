El presidente de la Aiqbe asegura que Huelva será un "centro clave" en producción de energía sostenible

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Juan del Olmo, ha asegurado que la provincia "está llamada a ser un centro clave en la producción de energía sostenible y pionera en economía circular".

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente ha indicado que Huelva está viviendo "una auténtica revolución industrial", pero "no solo a nivel provincial, sino que a nivel internacional se está realizando una reindustrialización hacia moléculas verdes y economía circular".

"Somos conscientes que estas modificaciones en los procesos productivos llevarán su tiempo y durante años convivirán muchas de las tecnologías energéticas actuales, paso previo a un futuro más descarbonizado y con una reutilización más eficiente de los recursos", ha señalado.

No obstante, ha indicado que se trata de "una transición hacia un modelo productivo", de combustibles fósiles a moléculas verdes que no emitan CO2. "Son pasos que no se hacen de la noche a la mañana y hay una transición y en ella están siendo actores necesarios el petróleo, el gas, pero también nuevos combustibles como el biogás o los combustibles verdes, por ejemplo, de segunda generación", ha explicado.

"La diferencia entre la primera y la segunda generación es que cuando se empezó a hacer los biocombustibles se hacían con productos que eran comestibles, pero los precios de estos subieron mucho y había peligro de que hubiera una pandemia de que la gente no pudiera acceder a los cereales", ha detallado.

Al respecto, ha señalado que, precisamente, los de segunda generación serán los que se realicen en la planta de Moeve, que "va a ser la más grande del sur de Europa", y que "utilizan otro tipo de vector energético como pueden ser residuos vegetales, aceite usado, grasas animales, con lo cual no hay competencia con lo que es la alimentación".

Asimismo, ha indicado que en esta reindustrialización, "Europa se ha dado cuenta que es muy dependiente del exterior en cuanto a combustible, por ello, apostar por el hidrógeno verde es intentar tener una cierta independencia del exterior".

Además, la Unión Europea ha emitido una lista de materiales críticos, que son "fundamentales para esta transición" y, precisamente, "Huelva cuenta un porcentaje alto de esa lista". "El 98% de las tierras raras que se utilizan en componentes electrónicos son de China y de hecho hay una guerra comercial con Estados Unidos y China por ello", ha detallado.

Así, en la parte energética aparecería el hidrógeno verde, el biogás, o el biometano, porque "el problema es que se puede electrificar casi todo, pero por ejemplo el transporte pesado y el transporte por barco no se puede, con lo cual hay que usar esas moléculas verdes".

En esta transición, uno de los elementos de los que más se habla es el hidrógeno verde, ya que, como ha señalado Del Olmo, es "fundamental" para esta transición, ya que para obtenerlo "se realiza la rotura de la molécula del agua y no produce ningún tipo de residuos, ya que por un lado genera el hidrógeno y, por otro, oxígeno".

"El hidrógeno, que yo llamaría renovable y la UE también lo está haciendo, es una palanca para la independencia energética de Unión Europea, aunque aún se tiene que hacer una maduración tecnológica se emplearía bien directamente o bien a través de vectores como el amoníaco o el metanol verde", ha comentado.