Una segunda vida para las palas que llevan 25 años convirtiendo el viento en energía renovable

Desmontaje de las palas de los aerogeneradores que Acciona Energía ha sustituido en la planta de Tarifa para su repotenciación

El horizonte de muchos campos andaluces es dinámico, tanto como el movimiento continuo que producen los rotores de los aerogeneradores que aprovechan el viento para convertirlo en energía renovable. Desde hace años el skyline de numerosos parajes cuentan con estos molinos de viento cada vez más tecnológicos, más eficientes y transformadores, no ya solo del paisaje andaluz, sino de sus capacidades energéticas limpias y sostenibles. Pero hace tantos lustros que acampan en nuestro territorio que algunos ya piden su renovación o sustitución.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) estima que para el año 2030 las palas de estos aerogeneradores con 25 años o más en activo, y por tanto cerca del final de su vida útil, representarán en España 79.500 toneladas. Demasiada basura para hablar de sostenibilidad. Actualmente es viable reciclar o reutilizar de forma sencilla en torno al 90% de los materiales de un aerogenerador debido a que la mayoría de sus componentes son materiales como acero, cobre, aluminio, hierro fundido, hormigón y plásticos que ya cuentan con cadenas de reciclaje totalmente establecidas.

Sin embargo, las palas de los rotores presentan más dificultades, debido a su compleja composición que incluye fibra de vidrio, fibra de carbono y resinas. Ahí es donde Acciona Energía está poniendo el foco, para afrontar el principal reto que supone desarrollar métodos de reciclaje sostenibles y escalables a nivel industrial.

El incremento imparable de instalaciones de renovables en nuestro suelo hace imprescindible plantear el futuro de estas infraestructuras. Tanto el desmantelamiento como la repotenciación de los parques eólicos han puesto en alerta la necesidad de dar una solución a los residuos una vez que se acercan a su jubilación para tal fin. Un ejemplo de esto es la reciente reconversión de la planta de Tahivilla, en Tarifa, donde Acciona ha reducido de 68 a 13 aerogeneradores de mayor potencia que son capaces de aumentar su productividad con un menor impacto.

La compañía energética ha desarrollado en los últimos años diversos proyectos piloto para la reutilización de estos materiales sensibles provenientes de las palas de aerogeneradores. De este modo, han obtenido su reintroducción en la cadena industrial como componentes para la fabricación de zapatillas, tablas de surf o vigas de torsión.

Palas de aerogenerador esperan su entrada en la planta de reciclado de Acciona en Lumbier, en Navarra.

Además, Acciona Energía está desarrollando Waste2Fiber®, una planta de reciclaje y valorización a gran escala ubicada en Lumbier (Navarra), con capacidad para procesar hasta 6.000 toneladas de material de palas al año gracias a una tecnología propia a través del tratamiento térmico del material. Las fibras de vidrio y carbono recuperadas se reintegrarán en sectores como el de la automoción y la construcción. La empresa formar parte como socio fundador de RenerCycle, una alianza multisectorial centrada en impulsar soluciones de economía circular para el sector eólico.

Proyectos de reciclaje de palas

Las palas de aerogeneradores que durante años se han erigido en Tarifa, Aibar (Navarra) o Victoria (en Australia) ya se han utilizado para desarrollar proyectos de economía circular en el que se han reciclado sus componentes y transformados en otros diseños. Veamos uno por uno en qué han consistido:

Zapatillas Acciona X El Ganso. En diciembre de 2023 Acciona Energía lanzó el primer diseño con la empresa de moda española. Este producto pionero, realizado con el reciclaje de las palas del parque eólico de Aibar para la fabricación de la suela, salió con una edición limitada. Para el reciclaje aplicaron un proceso de micronizado consistente en reducir el tamaño de la fibra de vidrio y resinas epoxi a micras mediante un proceso de transformación mecánica. El polvo resultante se combinó con el caucho para la obtención de una suela que mantiene las propiedades de resistencia, adherencia y durabilidad de las zapatillas convencionales.

Tienda de la marca El Ganso, con la que Acciona Energía desarrolló dos ediciones limitadas de zapatillas

Segunda edición de las zapatillas Acciona X El Ganso . En la primavera de 2025 ambas empresas lanzaron una segunda edición limitada de este diseño, en esta ocasión gracias a la repotenciación de la planta de Tahivilla, en Tarifa, que supuso el desmantelamiento de 68 aerogeneradores. Las zapatillas, diseñadas para entornos de trabajo y uso diario, incorporan un tejido impermeable y resistente a las manchas desarrollado por la empresa española Sepiia.

. En la primavera de 2025 ambas empresas lanzaron una segunda edición limitada de este diseño, en esta ocasión gracias a la repotenciación de la planta de Tahivilla, en Tarifa, que supuso el desmantelamiento de 68 aerogeneradores. Las zapatillas, diseñadas para entornos de trabajo y uso diario, incorporan un tejido impermeable y resistente a las manchas desarrollado por la empresa española Sepiia. Vigas de torsión para plantas fotovoltaicas. En este proyecto piloto, Acciona Energía utiliza fibra de vidrio proveniente de sus palas de aerogenerador desechadas para la fabricación de una viga de torsión de una estructura horizontal fotovoltaica en la planta Extremadura I-II-III.

En este proyecto piloto, Acciona Energía utiliza fibra de vidrio proveniente de sus palas de aerogenerador desechadas para la fabricación de una viga de torsión de una estructura horizontal fotovoltaica en la planta Extremadura I-II-III. Fabricación de tablas de surf. En marzo de este año, Acciona Energía lanzó las primeras tablas de surf del mundo hechas con palas eólicas recicladas. Para ello, se asoció con el surfista profesional Josh Kerr y su marca Draft Surf. En total, se elaboraron diez prototipos de tablas de surf utilizando una pala desmantelada del parque eólico de Waubra en Victoria, Australia.

Josh Kerr con la tabla de surf que diseñó junto a Acciona Energía en Australia

Además de los proyectos realizados por Acciona Energía, la empresa Acciona también ha comenzado a desarrollar proyectos de reciclaje.