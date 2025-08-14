BBVA recurre al Supremo la prohibición de una fusión con el Sabadell

BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de prohibir su fusión con el Banco Sabadell durante un mínimo de tres años, ampliable a cinco, en caso de que tenga éxito la opa, cuyo plazo de aceptación prevé abrir a lo largo del mes de septiembre después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores dé vía libre al folleto.

La decisión se toma pocos días después de que el banco anunciara que continuaba adelante con la opa, a pesar de la esta condición impuesta por el Gobierno y después de que Banco Sabadell decidiera vender TSB a Banco Santander y abonar un 'macrodividendo' de 2.500 millones de euros, algo refrendado por la junta general de accionistas.

El banco azul, a través de su presidente, Carlos Torres, había manifestado ya que consideraba que la decisión del Consejo de Ministros de prohibir su fusión no entraba dentro de la legalidad, ya que, según su interpretación, la legislación contempla que el Gobierno pueda mantener o aliviar las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), pero en ningún caso endurecerlas, como es el caso.

La decisión del Consejo de Ministros, según el banco, complicaba la operación y retrasaba la posibilidad de obtener los 850 millones de ahorros previstos cuando se lanzó la opa.