Transportes fija los servicios mínimos para la huelga de Ryanair

El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para los días en que está convocada una huelga en el servicio de handling (asistencia en tierra) de Ryanair, que presta la empresa Azul Handling, y que en los casos de emergencia llegan hasta el 100%.

Convocada por UGT, la huelga en Azul Handling, que presta servicios de asistencia en tierra a Ryanair en los aeropuertos españoles, se desarrollará los días 15, 16 y 17 de agosto y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el próximo 31 de diciembre.

El ministerio ha decretado que los servicios mínimos para rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares fluctúan entre el 76% y el 87% para este mes de agosto, mientras que en septiembre variarán entre el 69% y el 86% y en octubre, del 59% al 83%.

Para los servicios que unan ciudades españolas peninsulares cuando el medio de transporte alternativo implique un tiempo superior a cinco horas, el porcentaje de servicios mínimo variará entre el 54% y el 63% en agosto, septiembre y octubre.

Por su parte, si esa ruta es menor a las cinco horas, la horquilla será de entre el 27% y el 40% en esos próximos tres meses.

Aeropuertos afectados

Los aeropuertos que incluye esta convocatoria de huelga son Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Gerona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

No obstante, los servicios mínimos llegarán al cien por cien en los vuelos dedicados a labores de emergencia tales como servicios de ambulancia, contra incendios, transporte de órganos, vigilancia o protección civil, así como para el traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia.

Huelga de Menzies en cinco aeropuertos

Asimismo, el Ministerio de Transportes también ha establecido servicios mínimos para la huelga de personal de tierra del grupo Menzies, que da servicio a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.

También convocada por UGT, esta huelga afectará a cinco aeropuertos españoles, incluidos los de Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur, los próximos 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto.

En rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares, los servicios mínimos variarán del 66% al 81%.

Por su parte, las rutas que unan ciudades españolas y cuyo medio alternativo de transporte implique un desplazamiento superior a las cinco horas, el servicio mínimo fluctuará entre el 54% y el 61%, superior al 36% en caso de que ese medio alternativo sea inferior a las cinco horas.