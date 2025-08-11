Málaga concentra casi tres de cada diez viviendas de ultralujo en España y el 94% de las que están en Andalucía

Málaga concentra el 31% de todas las viviendas de ultralujo que hay en España, según un informe de la inmobiliaria Idealista basado en los anuncios publicados en su web. En concreto, en la provincia malagueña hay 2.721 anuncios que ofrecen inmuebles por tres millones de euros o más. A Málaga solo la supera, y por poco, Baleares, con el 34% de los anuncios (34% del total), y el resto de provincias andaluzas están muy por detrás. La que Sigue a Málaga es Cádiz, con 199, después Sevilla, con 37, y Granada, con 14. El resto no llega a diez: en Huelva hay seis, en Córdoba solo dos y en Almería y Jaén, una. Estas siete provincias acumulan solo 260 inmuebles de más de tres millones de euros, diez veces menos que Málaga. En total, en Andalucía, hay 2.891 inmuebles que superan este valor, el 94,12% a lo largo de la provincia malagueña.

8.725 propiedades en España con más de tres millones de euros de valor

En España, por su parte, hay 8.725 propiedades cuyo valor (en anuncios) supera los tres millones de euros. A Baleares y Málaga le siguen Les siguen Madrid (1.021, 12%), Barcelona (535, 6%), Alicante (447, 5%), Girona (293. 3%) y Santa Cruz de Tenerife (245, 3%). En nueve provincias no hay viviendas en el mercado por encima de los tres millones de euros.

Málaga concentra el 20% de las viviendas de lujo, las de más de un millón de euros

Por lo que respecta a las viviendas de lujo, las que superan el millón de euros, Málaga tiene una de cada cinco a nivel nacional, el 20% (8.695 en total) y solo Baleares está por encima, con el 23% del total de España (10.068).

España cuenta, a fecha de 1 de agosto de 2025, con 43.707 viviendas de este tipo, y el 84% están en las mencionadas Málaga y Baleares; Madrid (11% del total), Alicante (11%), Barcelona (11%) y Gerona (6%).

Cádiz y Granada, en el top ten de inmuebles de lujo

En el top ten aparecen dos provincias andaluzas más, aunque lejos del nivel a que llega Málaga. Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más producto por encima del millón, con el 3%, seguida por Cádiz, la octava, (2%, 835 viviendas de más de un millón de euros) y Valencia (2% en los dos casos). El ranking de las diez provincias con más viviendas de lujo se completa con Granada (1% del total y 431 inmuebles de lujo). En Andalucía le siguen Sevilla, con 275; Almería, con 74; Córdoba, con 43; Huelva, con 37; y Jaén, con 26. El 87% de todas las viviendas andaluzas de lujo (9.985) está en Málaga.

Zamora, la única provincia donde no hay ninguna vivienda de más de un millón

En España, en la provincia de Zamora no existe ninguna vivienda en venta por encima de ese precio. Palencia y Soria solo tienen 2 cada una, mientras en Cuenca solo son 3. A continuación se sitúan Salamanca (7), Badajoz, Burgos y León (11 viviendas en cada una). En estos casos, su peso sobre el total nacional es insignificante.