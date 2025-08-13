El gaditano Juvencio Maeztu será nuevo CEO y presidente mundial de Ikea

Jesper Brodin, el CEO saliente de Ikea, junto al gaditano Juvencio Maeztu, nuevo máximo responsable de la compañía.

El gaditano Juvencio Maeztu será a partir de noviembre el nuevo consejero delegado y presidente mundial de Ingka Group, el principal franquiciado de Ikea a nivel global, responsable de aproximadamente el 90% de las ventas de la multinacional sueca.

El ejecutivo, de 57 años, se convierte en el primer dirigente no sueco en asumir este cargo, marcando un hito en la historia de la compañía.

Maeztu, actual subdirector general (Deputy CEO) de Ingka Group, iniciará oficialmente su mandato el próximo 5 de noviembre, en sustitución de Jesper Brodin, que ha liderado el grupo durante los últimos ocho años.

Brodin, con una trayectoria de tres décadas en Ikea, continuará vinculado a la empresa hasta finales de febrero de 2026 y posteriormente colaborará como asesor senior de la Fundación Ikea.

Un cuarto de siglo en la compañía

Con más de 25 años en la compañía, Juvencio Maeztu nació en Cádiz en 1968. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cádiz, donde estudió entre 1986 y 1991 y fue distinguido en 2013 como Egresado de Honor.

Más adelante cursó un MBA en IESE Business School y formación ejecutiva como Corporate Director en Harvard. Antes de incorporarse a Ikea, fue director general en Fronda Centros de Jardinería.

Se unió a Ikea en el año 2000 como gerente de la tienda de Alcorcón (Madrid). Posteriormente, lideró la apertura de nuevos establecimientos, como el de Sevilla en 2004.

En 2006 fue nombrado director de Recursos Humanos para España y Portugal y, en 2012, asumió la dirección de Ikea India, liderando la implantación de la compañía en ese mercado durante seis años.

En 2018 fue nombrado director financiero (CFO) y subdirector general de Ingka Group, así como miembro de su Consejo de Administración.

Su trayectoria ha estado marcada por una visión de negocio centrada en la asequibilidad y el impacto social. Su paso por India fue especialmente relevante en este sentido, al fortalecer su compromiso con un modelo de precios bajos accesibles para todos.

Además de su carrera profesional, Maeztu mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal. Aficionado a la navegación, suele desconectar navegando en las aguas de Cádiz siempre que su agenda se lo permite.

Está casado y su incorporación a Ikea tuvo también una dimensión personal, ya que su esposa trabajaba en la compañía cuando él decidió sumarse al proyecto.

Su padre fue presidente de la Caja de Ahorros de Cádiz y vicepresidente de Unicaja, lo que lo conecta con una tradición familiar ligada al ámbito financiero.

Transición de liderazgo

"Estoy profundamente agradecido por la confianza depositada en mí. Ha sido un privilegio trabajar junto a Jesper estos años, y me emociona continuar construyendo sobre la sólida base que él y otros líderes han dejado. La visión de Ikea y nuestro compromiso con los precios bajos no son solo parte de nuestro modelo de negocio, sino una responsabilidad hacia las muchas personas a las que servimos", indica en un comunicado Maeztu tras anunciarse su nombramiento.

Por su parte, Lars-Johan Jarnheimer, presidente del Consejo de Supervisión de Ingka Holding B.V., destacó que "Juvencio tiene una amplia experiencia en Ikea y en el negocio retail, y su liderazgo encaja perfectamente con los retos y oportunidades del futuro".

Bajo el liderazgo de Brodin, Ikea ha vivido una transformación clave, consolidándose como un minorista omnicanal, reforzando su apuesta por la sostenibilidad e impulsando su presencia en nuevos mercados y formatos urbanos.

"Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Este es el momento adecuado para dar un paso al lado. Sé que Juvencio liderará con un fuerte propósito y un profundo compromiso con las personas y el planeta", afirmó el ejecutivo saliente.

Ingka Group

Con sede en los Países Bajos, Ingka Group opera en 31 mercados y gestiona las franquicias de Ikea bajo acuerdos con Inter Ikea Systems B.V.

La compañía cuenta con tres áreas principales de negocio: Ikea Retail, Ingka Investments e Ingka Centres. En el último ejercicio registró una facturación de 41.800 millones de euros.

De cara al futuro, la compañía tiene como objetivos estratégicos el crecimiento en mercados clave como Estados Unidos, China e India, así como el refuerzo de su presencia en centros urbanos mediante tiendas de proximidad.

También está apostando por la transformación digital y la sostenibilidad, con adquisiciones recientes como Made4net, especializada en software para cadenas de suministro, y TaskRabbit, una plataforma de servicios para el hogar.