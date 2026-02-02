La Bolsa española no tiene techo y vuelve a batir su propio récord al cierre: 18.115,2 puntos

La Bolsa Española ha superado este lunes un hito histórico: el principal índice del país ha cerrado por primera vez por encima de los 18.100 puntos. El parqué nacional ha concluido la sesión con una revalorización del 1,31% y ha situado el indicador en los 18.115,2 enteros. Las acereras y la banca han permitido el salto, en una jornada en la que los analistas han destacado la reacción del mercado a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal.

ArcelorMittal se ha convertido en el valor más alcista del día, con un alza del 3,92%, mientras que IAG avanzó un 3,63% y Unicaja creció un 3,05%. En el sector financiero también han destacado Sabadell, con un repunte del 2,75%, y Santander, que cerró con una subida del 2,49%. En el lado opuesto se situaron Solaria, con un retroceso del 2,47%; Endesa, que cedió un 1,38%; Repsol, con una caída del 1,18%; y Acciona Energía, que perdió un 1,03%.

El rendimiento del bono español a 10 años aumentó hasta el 3,230%, mientras que la prima de riesgo se situó en los 36,5 puntos básicos, un nivel que refleja la estabilidad de la deuda soberana en comparación con el comportamiento más volátil de otros activos financieros.

Mercados europeos y reacción de Wall Street

El repunte de la Bolsa Española ha coincidido con el avance de los principales mercados europeos. Londres subió un 1,15%, mientras que Fráncfort y Milán cerraron con un aumento del 1,05% cada uno. París también registró avances y creció un 0,67%, en una jornada marcada por la continuidad de las subidas que ya se habían producido el viernes.

En Estados Unidos, las bolsas reaccionaron con tono positivo tras las pérdidas de finales de la semana anterior. Al cierre de la sesión europea, el Dow Jones repuntó un 0,87%, el Nasdaq avanzó un 0,56% y el S&P 500 subió un 0,54%. Los analistas vinculan estas reacciones al impacto de la inminente llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal. La designación del nuevo responsable de la autoridad monetaria estadounidense ha reactivado la renta variable en Europa y ha provocado una creciente volatilidad en el mercado de materias primas, con especial intensidad en los metales preciosos.

Oro y plata, bajo presión por la volatilidad

El oro registró este lunes una caída del 1,19%, hasta los 4.688 dólares, después de que la semana pasada la cotización superase los 5.000 dólares. La corrección se convirtió en uno de los movimientos más relevantes de la jornada, en un contexto de fuerte sensibilidad a la evolución de la política monetaria en Estados Unidos.

La plata, que llegó a caer un 12% durante la sesión, logró recuperarse antes del cierre y avanzó un 0,39%, hasta los 78,83 dólares. La brusca oscilación de ambos metales ha reforzado la percepción de que el mercado atraviesa una etapa de elevada incertidumbre, con los inversores ajustando posiciones ante los cambios que se esperan en la estrategia de la Reserva Federal.

El foco de la semana: bancos centrales, resultados empresariales y tensión en Oriente Medio

Los analistas apuntan a que los inversores seguirán esta semana con especial atención las reuniones del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. En el terreno corporativo, destacan las presentaciones de resultados de Unicaja, Santander, BBVA, Sabadell, Logista y ArcelorMittal, que pueden marcar el comportamiento del mercado nacional en los próximos días.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán también ha influido en los precios de las materias primas energéticas. El barril de Brent cerró en 66,23 dólares, un 4,46% menos, mientras que el West Texas Intermediate se situó en los 62,07 dólares, con una caída del 4,85%. La presión bajista se intensificó después de que el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de la OPEP+, liderado por Rusia y Arabia Saudí, decidiera el domingo no adoptar nuevas medidas frente a la reciente volatilidad de los precios.

El euro se depreció un 0,35% frente al dólar y terminó el día en 1,1811 dólares, una variación que refleja el refuerzo de la moneda estadounidense en un entorno de creciente incertidumbre sobre las políticas monetarias de las principales economías.